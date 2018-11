© RIPRODUZIONE RISERVATA

In attesa dell'apertura ufficiale del mercato di riparazione prevista per sabato, le compagini ciociare che militano nel campionato regionale di Eccellenza, girone B, ovvero Arce, Sora, Morolo ed Ausonia, sono pronte a piazzare i primi colpi. In queste ore si intensificano le trattative. Molto attivo il Sora di mister Antonio Tersigni capolista del girone con quattro punti di vantaggio sul Tor Sapienza. La compagine bianconera punta decisamente alla D ed avrebbe già concluso gli accordi con l'attaccante Luigi Cicino, 32 anni, campano di Nola che ha iniziato la stagione nell'Unipomezia, con trascorsi in D con tra le altre Monterosi, Gelbison, Ostia, Arzachena, Flaminia, Turris con 300 gare ed 80 reti segnate, e con Pietro Schettino, 25 anni, difensore ex Valdiano, Eccellenza Campana ma con trascorsi in D a Potenza e Pomigliano. I due giocatori potranno già scendere in campo domenica.La conferma è stata data al Messaggero dal presidente Davide Belardi: «E' vero abbiamo ingaggiato questi due ragazzi» si è limitato a dire Belardi che con Vinci e Cirelli guida la società sorana.Molto attivo anche l'Ausonia del patron Anelli che ha pronti quattro colpi. Si tratta di due attaccanti, un centrocampista ed un difensore. Per un attaccante il cui nome è top secret ma proviene dall'Eccellenza Campana già domenica ci sarà l'esordio. Per gli altri le firme sono attese nella prossima settimana. Arce e Morolo stanno lavorando sotto traccia con l'obiettivo di confermare i pezzi pregiati ed ingaggiare qualche ragazzo in età di Lega.