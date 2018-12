© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con la sconfitta rimecdiata domenica a Genazzano sul campo dell'Audace, si allunga il periodo negativo del Sora ex capolista del campionato regionale di Eccellenza, girone B. La squadra di mister Antonio Tersigni non vince da ben sette giornate dove ha conquistato solo quattro punti con alttrettanti pareggi e tre sconfitte. E' passata dal primo al sesto posto a quattro lunghezze dalla capolista Tor Sapienza. Dopo 16 giornate pur avendo il miglior attacco, il Sora ha già subito 22 reti di cui ben 11 nelle ultime sette gare. In difesa c'è qualcosa da rivedere. Malgrado il periodo negativo, nella società c'è piena fiducia nel futuro e l'obiettivo resta la vittoria del campionato.«La scossa auspicata alla vigilia della trasferta sul campo dell'Audace non c’è stata- ha spiegato uno dei due presidenti, Davide Belardi- ma ci sarà. Con l'Audace, come contro l’Ausonia in casa la settimana precedente, dopo 20 minuti potevamo già stare 2-0, ma invece sempre per un episodio simile aalla gara con la squadra di mister Gioia, siamo andati in svantaggio. Anche stavolta un cross con due deviazioni che si è andato a smorzare sul secondo palo dove indisturbato correggeva in rete ad un metro dalla porta Boninsegna. Poi pali, traverse e parate varie hanno mantenuto invariato il risultato fino al contropiede dove abbiamo avuto il rigore dubbio contro. Però basta con gli alibi, non cerchiamo colpevoli e scuse varie, il momento no finirà a brevissimo».«Non si è una buona squadra e si rimane per 14 giornate prima in classifica a caso- ha aggiunto Belardi- per poi diventare brocchi come per effetto di una magia nera, specialmente dopo essersi rinforzati notevolmente come abbiamo fatto nel mercato di dicembre. La squadra ora è completissima in tutti i reparti, io e l’altro Presidente Roberto Cirelli abbiamo aumentato il badget di 20.000 euro. Non penso questo significhi essersi indeboliti; chi dice che il Sora a dicembre si è indebolito è un incompetente, un gufo che non vuole bene al Sora o uno che come me in questo momento è accecato dalla rabbia e deluso a tal punto da non vedere cose ovvie Questo spesso fa perdere il lume della ragione».«Ora nella difficoltà- ha concluso Belardi- dobbiamo essere ancora più uniti e rimanere più lucidi possibile, altrimenti si rischia di fare ancora più danni.Non c’è alcun problema nè di spogliatoio, né societario, né problematiche legate alla conduzione tecnica e allo staff tutto, io Amo il Sora come un figlio, da lui voglio sempre il meglio e come ad un figlio faró un discorso, magari uno strillaccio, lo redarguirò se ce ne sarà bisogno, ma cercherò di non affondarlo ulteriormente, ma di infondergli quella tranquillità e quella fiducia che possa aiutarlo a non sbagliare più. Prego la città tutta di fare altrettanto, in fondo manca ancora una partita e un girone di ritorno intero, i cavalli si vedono all’arrivo, abbiamo dimostrato di saper menare, ora come un pugile ferito siamo un po’ messi all’angolo, ma nessuno metterà KO il mio Sora. Il mister Tersigni è confermatisimo. Ora ci prepareremo al meglio per tornare a vincere il 6 gennaio in casa con il Lavinio. L'obiettivo resta la serie D».