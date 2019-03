© RIPRODUZIONE RISERVATA

La netta vittoria di domenica scorsa in casa contro la Pro Roma ha portato il Sora di mister Antonio Tersigni ad essere tra le sei grandi ad avere la possibilità di giocarsi la promozione diretta in D o i playoff dell'Eccellenza laziale fino alla fine. A sette giornate dal termine del campionato di Eccellenza, girone B, i bianconeri sono a 44 punti dopo 27 giornate a sole tre lunghezze dalla vetta. In 27 gare hanno vinto 11 volte, con 11 pareggi e solo cinque sconfitte. Domenica il big match sul campo della capolista Tor Sapienza. In casa sorana il punto della squadra di Tersigni al Messaggero è affidato al giovane Leonardo La Rocca, centrocampista sorano purosangue, 20 anni, domenica autore di una doppietta.«Sono nato a Sora, ho fatto tutte le giovanili nella squadra della mia città. Poi due anni fa sono andato a Cassino, l'anno della vittoria dell'Eccellenza, per poi tornare a Sora. Da Sorano giocare per questa maglia è un'emozione unica e quando si scende in campo dai sempre il 100% non per te stesso, ma per la maglia e la città che ami- ha spiegato Leonardo La Rocca- Il nostro momento no con undici gare senza vincere? Ormai a quel momento non ci penso più. Ci siamo rialzati da grande squadra e ora siamo di nuovo lì nella zona calda del vertice. Penso solo che se avessimo vinto una o due partite in quelle 11 dove saremmo potuti essere».«Mi è stata data fiducia e domenica l'ho ripagata con una doppietta. Sono felicissimo essendo i miei primi gol che stavo aspettando da tanto, il lavoro e il sacrificio pagano sempre. Questo di quest'anno, l'Eccellenza laziale girone B, è un campionato anomalo dove tutte possono dire la loro e ogni partita diventa una finale- ha aggiunto La Rocca- Per quanto riguarda il verdetto finale preferisco non dire nulla. Quella di domenica a Tor Sapienza sarà una partita come con quella contro la Pro Roma. Una partita dove non dobbiamo inventarci nulla e fare quello che sappiamo. Conosciamo la forza del Tor Sapienza e la loro solidità; ma d'altro canto conosciamo meglio le nostre forze e andremo a dare battaglia senza alcun timore. Aggiungo anche che, domenica avremo anche la solita spinta dei nostri tifosi che fanno sembrare giocare gare fuori casa come se stessimo gioc ando in casa»«Non penso al futuro- ha aconcluso il giovane centrocampista sorano- ma mi concentro a dare il massimo nel presente. Al Sora da sorano ovviamente non posso che augurare di tornare il più presto possibile ai nostri tempi gloriosi perché meritiamo di più di questa categoria, sia per i tifosi che già di loro sono avanti di categorie e sia per tutta l'organizzazione della società».