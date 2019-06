Sora-Maritato: il club si fa sentire

Il Sora risponde alle dichiazioni di Michael Maritato in riferimento alle dichiarazioni di Michael Maritato: «Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Sora in merito alle dichiarazioni rilasciate da Michel Maritato nella giornata odierna In riferimento alle dichiarazione rese in una nota dal sig. Maritato, presidente di Assotutela e presidente dell'As Roma Calcio a 8 e pubblicate in data odierna dall’edizione Lazio della testata Gazzetta Regionale l'ASD Sora Calcio precisa che le stesse sono prive di ogni fondamento ed altamente lesive dell’immagine della società Asd Sora Calcio. Comunica inoltre che in merito alle trattative di cessione della società Asd Sora Calcio nella giornata giovedì 6 giugno 2019 durante l’ incontro con l'attuale dirigenza, al Sig. Maritato e i suoi collaboratori in presenza dell’assessore allo Sport del Comune di Sora, sig. Alessandro Mosticone è stata mostrata e consegnata loro la documentazione contabile relativa alla situazione economico-finanziaria richiesta e dalla quale risulta una gestione economica finanziaria priva di ogni pendenza. Pertanto in mancanza di una nota ufficiale di rettifica di quanto affermato la Asd Sora Calcio tutelerà i propri interessi dinanzi le competenti autorità giudiziarie».

Ultimo aggiornamento: 19:18

