Si giocano domani le gare della decima giornata di andata del campionato di Eccellenza. Quasi un terzo del cammino totale si avvia ad essere celebrato, e alla giornata i due gironi ci arrivano con questi numeri, significativi per spiegare i momenti positivi (del, della) e negativi (dele del) di questo primo segmento di stagionele gare di imbattibilità di(giorno B) e(A), uniche squadre dei due gironi ancora senza aver mai perso una tarando campionato. La coppia potrebbe diventare un tris qualcosa, nel recupero, la Cavese restasse imbattuta sul campo della- i pari consecutivi dell’Astrea, squadra che dopo aver infilato quattro vittorie nelle prime quattro gare di campionato ha conosciuto la prima sconfitta e poi non è più riuscita a vincere nelle successive 4 gare.le vittorie di fila del, che ha ottenuto due successi fuori casa con lo stesso risultato di 2-1.le sconfitte consecutive del, peggior serie negativa della stagione. A quota 3 sconfitte c’è invece ille gare in cui ilnon conosce la gioia della vittoria. Dopo il successo nella gara che ha segnato il ritorno in Eccellenza dopo quindici anni, i biancorossoblù non sono più riusciti a vincere: tre pareggi esterni 3 ko di fila in casa e un pareggio casalingo)- le sconfitte consecutive lontano dal Righetti del- la serie di gare positive dell’arte, che negli ultimi cinque turni ha ottenuto 3 vittorie e 2 pareggi.- i risultati positivi di due squadre romane:- le vittorie consecutive fuori casa della, squadra che ha sempre pareggiato in casa (5) e vinto lontano da Forano.- il numero di gol segnati dale dal, attacchi più prolifici del girone A- le reti subite da, peggior difese del girone A dell’Eccellenza- i gol messi a segno dal, squadra più prolifica di tutto il campionato di Eccellenza. Sedici i gol messi a segno nelle gare casalinghe.