Divetano tre le panchine del campionato di Eccellenza saltate nelle prime cinque giornate di campionato. Dopo quella della Cynthia (Franceschini al posto di Antonucci) e quella della Tivoli (Paris al postomdi Di Giovanni) anche il Sora cambi guida tecnica. Nella serata di lunedi è arrivato l’esonero di Ezio Castellucci, il cui rapporto con i bianconeri ènterminato non per motivo tecnico, come scritto nel comunicato ufficiale del club.“La società ASD Sora calcio 1907 comunica che dal pomeriggio odierno il mister Ezio Castellucci è stato sollevato dall' incarico di allenatore della prima squadra. I motivi della scelta che si è resa indispensabile ed indifferibile rivestono criteri di riservatezza e non sono assolutamente legati all'andamento sportivo.La squadra è stata affidata all' allenatore della juniores elite mister Aldo Gerardi che ha già provveduto a dirigere il primo allenamento in vista della partita di coppa Italia di mercoledi contro l' Arce”. Il nome del sostitutp arriverà a breve: in pole l’ex tecnico del Colleferro Pecoraro.