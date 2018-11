Sora dopo il ko con l'Ottavia, il presidente Belardi: «La sconfitta prima o poi doveva arrivare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo ko del Sora ieri a Roma per 2-1 sul campo dell'Ottavia, non cambia i progetti dei bianconeri che restano al comando del campionato regionale di Eccellenza, girone B. La compagine di mister Antonio Tersigni a 23 punti, vanta quattro lunghezze sul Tor Sapienza e cinque sulla piu' accreditata avversaria il Pomezia che deve però recuperare una gara. In casa sorana il punto della siatuazione è affidato al presidente Davide Belardi.«Per quanto riguarda la gara di ieri- ha spiegato Belardi- c'è da dire che l'Ottavia è buonissima squadra con uno dei migliori reparti d’attacco della categoria e ieri l’hanno dimostrato in campo. Erano con la formazione al completo, recuperavano tutte le pedine che in questo periodo di flessione che avevano avuto, avevano perso; noi al contrario avevamo defezioni importanti in ogni parte del campo e senza nulla levare ai miei ragazzi e a chi scende in campo al posto degli assenti, giocare senza Pagnani, Cano, Reali e Gigli a mezzo servizio in panchina, non è la stessa cosa.»«Comunque- ha aggiunto Belardi- non cerchiamo scuse, sapevamo che questa sconfitta sarebbe arrivata prima o poi. Finalmente ora sappiamo che l’Ottavia è la squadra che ha fermato la corsa in solitaria del Sora. Speriamo che questo vada a nostro favore e che da ora in poi, le squadre vengano a giocare contro di noi un po’ più rilassate. Anche ieri ci hanno fatto la guerra dal primo minuto. Ora ci si rimbocca le maniche, si recupera la concentrazione e con tranquillità e con il duro lavoro settimanale arriveremo forti e cattivi a domenica prossima per fare bottino pieno al Tomei. Non per ultimo, vorrei ricordare che la squadra che ci ha battuti, l'Ottavia, aveva fatto già quattro gol al Pomezia».