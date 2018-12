© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuseppe Pagnani, difensore-centrocampista d'esperienza, non è piu' un giocatore del Sora. L'addio dopo quasi quattro anni. L'annuncio è stato dato dalla società e dallo staff tecnico. Un fulmine a cielo sereno per il calciatori con anni di esperienza tra i professionisti, che, sorano sognava magari di poter chiudere la carriera con la maglia bianconera della sua città contribuendo a riportarla in categorie piu' consone alla sua storia. Durante l'allenamento odierno incvece l'annuncio. Pagnani non l'ha presa molto bene, ma ora è pronto per una nuova avventura essendo ufficialmente sul mercato. La società nelle prossime ore potrebbe annunciare un sostituto.«Sinceramente non me l'aspettavo, accetto ma non condivido la scelta della società. Perq uesta maglia ho dato sempre il massimo e mi sarebbe piaciuto restare, ma il calcio è questo- ha spiegato Giuseppe Pagnani- è stata davvero dura salutare i compagni di squadra che sono soprattutto amici e con i quali ho condiviso anni stupendi. Li ringrazio. Quando sono arrivato a casa sono scoppiato a piangere. Ma non voglio fare polemiche, io amo il Sora e sarò sempre il primo tifoso. Auguro alla squadra le migliore fortune solo che vedermi con altre maglie mi resta durissimo».Intanto il Sora ha annunciato l'arrivo del portiere Stefano Faggiano, 19 anni ex Fasano, Francavilla e Primavera del Bari. Si aggiunge al centrocampista Damiano Partipilo, al difensore Schettino ed all'attaccante Cicino.Restando in tema di mercato l'Arce ha ingaggiato Leandro Rodriguez, 31 anni, attaccante argentino ex Deportiva Municipal de Perez Zeledon (Serie A del Costa Rica), Cristian Zarich, 21 enn e difensore argentino ex Atletico de Rafaela, Marco Pascarella, 19 anni, attaccante ex Insieme Ausonia, Gianmarco Gazzerro, 18 anni, centrocampista ex Cassino ed Egidio Gabriele, 20 anni centrocampista dall'Eccellenza abruzzese.In Promozione il Cervaro ha annunciato l'ingaggio di Luca Catalano, centrocampista ex Nola, mentre l'Anitrella ha svincolato Jacopo Tagliaboschi esterno con diverse esperienze in Eccellenza che quindi torna sul mercato.