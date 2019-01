© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sora in crisi, non vince da dodici partite. Così, la società dei co presidenti Cirelli e Belardi ha deciso di interrompere in modo consensuale il rapporto con i giocatori Damiano Partipilo, centrocampista e Gino Cicino, attaccante. La società bianconera ringrazia i due giocatori per il contributo dato in queste poche settimane augurandogli un in bocca al lupo per il prosieugo della carriera. La decisione un po' a sorpresa visto che i due giocatori erano arrivati a Sora solo al mercato di dicembre per risollevare le sorti di una squadra che dopo diverse giornate passate da prima in classifica è precipitata in zona playout.Perchè loro due e non altri giocatori?«Partipilo e Cicino sono gli ultimi arrivati, dovevano dare la marcia in piu' ma purtroppo però così non è stato- ha spiegato Davide Belardi- pensavamo che potevano essere professionisti e dare un cambio importante invece non è andata come doveva. Abbiamo deviso di pargarli pur non usufruendo delle loro prestazioni. Dispiace ma nel calcio a volte accadono meccanismi incomprensibili».«Il mister Antonio Tersigni confermato? Assolutamente si- ha aggiunto Belardi- non ha senso cambiarlo ora che si farebbe solo danno anche perchè lo spogliatoio lo vuole. Sono stati fatti degli errori, ma siamo compatti, speriamo di uscire presto da questa situazione».Davide Belardi nei prossimi giorni è pronto ad approfondire ancora di piu' il momento negativo dei bianconeri e le probabili cause che l'hanno generato.