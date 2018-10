© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani mattina alle ore 11 a Cave in provincia di Roma si giocherà il big match dell'ottava giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza, girone B tra i padroni di casa della Cavese ed il Sora. I bianconeri sorani sono al comando della classifica con 17 punti, quattro in piu' della coppia formata da Cavese e Morolo. Si affrontano le uniche due squadre finora imbattute con il Sora che ha il m igliore attacco e la Cavese la migliore difesa.Tra i protagonisti in casa sorana l'attaccante Federico Di Stefano, finora tre goal per lui. «Domani sarà una gara importante ma molto difficile- spiega Federico Di Stefano- personalmente non conosco la Cavese, ma parla la classifica, i numeri. Sono imbattuti come noi, secondi in classifica e con la migliore difesa. Una squadra quindi da rispettare, ma non temere. Andremo a fare la nostra gara come sempre cercando di vincere senza accontentarci. Sicuramente il fattore ambientale sarà molto importante. E' un campo caldo, caloroso, ma saranno presenti anche numerosi nostri tifosi. Sicuramente una gara affascinante. Noi metteremo qualcosa in piu' in campo per il nostro compagno Ivan Reali ricoverato in ospedale in attesa di un intervento chirirgico dopo l'infortunio subito domenica e per i tifosi. Siamo carichi e fiduciosi».«A livello personale- ha aggiunto Di Stefano- ho avuto un inizio di stagione fantastico con tre reti, ma non voglio fermarmi. L'obiettivo è fare tanti goal, ma quello che piu' interessa è il successo del Sora. Siamo partiti per fare bene vogliamo restare in testa».