© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ezio Castellucci, 64 anni, nativo di Atina, ma sorano d'adozione è il nuovo allenatore del Sora calcio che parteciperà al prossimo campionato regionale di Eccellenza con l'obiettivo di vincerlo. E' stato scelto questa sera dalla nuova società guidata dal presidente Palma e dal vice Gianluca Parente. Castellucci è reduce dall'esperienza non troppo positiva a Monte San Giovanni Campano e prima ancora a Cassino dove ha fatto molto bene.«Sono molto felice per questa chiamata, per me la soddisfazione è doppia essendo anche sorano. Darò tutto me stesso per riportare questi colori in alto» ha spiegato a caldo mister Castellucci. Ora la società inizierà a costruire la squadra. Tra i calciatori Paride Gigli viene accostatro all'Anitrella.Restando tra le ciociare di Eccellenza, il Città di Anagni ha presentato oggi ufficialmente la domanda di ripescaggio in D. Ci sono state le prime conferme dei giocatori tra i quali Giuseppe Stancampiano, Renato Lustrissimi, Francesco Cardinali e Simone Pappalardo oltre ai giovani Dolce e Cellitti. Tra gli addii quello di Alessio Pralini. Come primi acquisti l'Anagni è vicinissima all'attaccante argentino di 24 anni, Franco Sosa ed a Damiano Binaco ex Vis Artena.Il Morolo dovrebbe essere regolarmente ai nastri di partenza del prossimo massimo campionato dilettantistico regionale. I problemi societari sono alle spalle anche se l'appello alla tifoseria di sottoscrivere l'abbinamento annuale al costo di 50 euro è sempre valido. Via mister Mirko Granieri ed i calciatori Sylvaine Kanku passato all'Itri, Lorenzo Frangella, Mirko Marini e probabilmente Manuel Flore ed Emiliano Muratore oltre a Fabio Savone finito all'Arce che ha preso anche Davide Benedetti ex capitano dell'Audace ed ufficializzato mister Emiliano Adinolfi.