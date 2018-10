Ultimo aggiornamento: 14:57

Dopo aver espugnato domenica scorsa il Nando Marocco di Morolo per 4-2 il Sora di mister Antonio Tersigni è pronto a ricevere al Tomei il Pomezia. Si giocherà domenica alle 15,30 e la gara sarà valida per la settima giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza, girone B. Si tratta delle due squadre piu' accreditate per vincere il girone e salire in D.Il Sora finora ha conquistato 14 punti con 4 vittorie e due pareggi ed è ancora imbattuta, mentre il Pomezia è a nove punti ma ha avuto una penalizzazione con sconfitta a tavolino per 3-0 contro il Latina Sermoneta per la posizione irregolare di un giocatore. Sul campo avrebbe conquistato 12 punti. In casa sorana c'è l'imbarazzo della scelta per mister Tersigni che ha solo il centrocampista Michele Cirelli in dubbio per infortunio. Tra i bianconeri fa il punto della situazione al Messaggero, il difensore centrale Giuseppe pagnani tra i migliori per rendimento della categoria.«Domenica affronteremo una corazzata, una squadra strutturata per vincere il campionato. Hanno ottime individualità, una su tutte l'attaccante Laghigna, un giocatore completo contro il quale ho avuto già modo di giocare contro. Questa categoria gli va stretta- ha spiegato Giuseppe Pagnani- Noi come al solito faremo del gruppo la nostra forza perchè la mentalità è quella di vincere o perdere tutti insieme. C'è stato il rientro di Paride Gigli bagnato da un goal. Siamo felicisimi, ci servono i suoi goal e la sua personalità all'interno del gruppo. Poi ci sono i nostri tifosi, meravigliosi, insieme a loro è tutto piu' semplice, speciale».«Mi aspetto una gara difficile, la squadra di Gagliarducci è forte in ogni reparto. Sulla carta sono la squadra da battere. Noi però pur essendo una neopromossa- ha aggiunto Pagnani- abbiamo una che nessuna squdra ha in questa categoria ovvero l'onore di indossare una maglia storia e pesante. Questo ci rende orgogliosi e ci fa dare quel qualcosa in piu' quandop scendiamo in campo anche nei momenti difficili. Per il resto abbiamo lavorato tanto in settimana, saremo pronti ed organizzati. Una nostra vittoria? Il campionato è lungo, viviamo alla giornata, puntiamo a fare bene».