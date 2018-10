© RIPRODUZIONE RISERVATA

La netta vittoria per 3-1 di ieri pomeriggio al Tomei contro il Colleferro, ha permesso al Sora di mister Antonio Tersigni di allungare in vetta alla classifica del campionato regionale di Eccellenza, girone B. Le piu' immediate inseguitrici sono ora a meno sette anche se si deve attendere la gara di recupero della Cavese sul campo della Boreale. In caso di successo la squadra di mister Gianluca Sgarra si porterebbe a meno quattro dai sorani.Protagonisti della vittoria sul Colleferro sono stati il baby centrocampista, Gianfederico La Rocca, 18 anni, autore di una doppietta e l'esperto Giuseppe Pgnani, autore di una rete.La Rocca, sorano Doc ed ormai ex Ultras della curva ferrovia, è cresciuto nel settore giovanile bianconero e la scorsa stagione ha disputato un ottimo campionato di Promozione. Con la doppietta di ieri ha realizzato i primi goal nel campionato di Eccellenza. Aveva già fatto goal questa stagione in Coppa Italia. Di lui parla uno dei compagni piu' esperti, Giuseppe Pagnani.«Gianfederico La Rocca è il nostro pupillo, un ragazzo educato e di sani principi che si mette a disposizione in tutto e per tutto. Sono sicuro sarà il Capitan Futuro del Sora. E' maturo e con una grande fame di crescere. Possiede ottimie doti tecniche e caratteriali che sicuramente gli faranno togliere tante altre soddisfazioni- ha spiegato Giuseppe Pagnani- per quanto mi riguarda il goal voglio dedicarlo al mio amico Ivan Reali. Sta soffrendo molto per questo brutto episodio che gli è capitato, volevo fargli pubblicamente l'augurio di una pronta guarigione e spero di riaverlo al piu' presto in gruppo».«Per quanto riguarda il momento della squadra è sicuramente positivo, ma non parlerei di fuga, siamo solo alla nona giornata di andata, è presto per parlare di allungo in classifica- ha aggiunto Pagnani- di certo non ci manca nulla per fare bene ed i risultati ne sono la dimostrazione. Abbiamo dato prova di essere una squadra con idee chiare che si è prefissata come obiettivo quello di fare il massimo in tutte le gare per tirare le somme a fine campionato consapevoli di aver dato tutto ed aver fatto tutto. Abbiamo una società solida che vuole crescere e si è affidata ad uno staff professionistico pur essendo nei dilettanti. Ora bisogna continuare a lavorare duramente perchè solo con il lavoro settimanale si riescono i risultati piu' gratificanti. La ciliegina sulla torta è stata quella di aver riportato entusiasmo in città e scendere in campo sia in casa che in trasferta con i nostri sostenitori al fianco è già un sogno che si è avverato».Ultima battuta a Gianfederico La Rocca che in squadra ha anche il fratello Leonardo di 19 anni.«E' stata una bella partita ed una vittoria meritata, sono di Sora e vedere la mia squadra al comando della classifica fa enorememente piacere- ha spiegato ilbaby bomber di ieri, Gianfederico La Rocca- fare goal fa poi sempre piacere sono molto contento».