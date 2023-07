Altro che domenica per la presentazione della Lazio. Blitz a sorpresa di Lotito in anticipo. Arriverà oggi stesso ad Auronzo all'ora di pranzo per parlare con la squadra e soprattutto con Sarri con cui è volata qualche scintilla al telefono. Il patron parlerà anche con Immobile, al quale era arrivata dall'Arabia un'offerta da 35 milioni, ma non per iscritto.

Seguono aggiornamenti...