Soluzione interna per la Fortitudo Nepi, a Salvitti il ruolo di allenatore e giocatore

Fortitudo Nepi alla ricerca di un sostituto dopo le dimissioni dell'ormai ex tecnico Marco Focaracci, e la soluzione sembra essere stta trovata con l'affidamento della panchina a Stelio Salvetti, che ricoprirà il doppio ruolo di allenatore giocatore. Questo il comunicato ufficiale della squadra:"La Fortitudo Nepi comunica che, a malincuore, accetta le dimissioni del mister Marco Focaracci a cui vanno i più sinceri ringraziamenti per quanto fatto in questo anno insieme e a cui la Fortitudo lascerà sempre una porta aperta visto che quella biancoverde è casa sua. Da oggi pomeriggio la guida tecnica della prima squadra è affidata a Stelio Salvitti con il doppio ruolo di allenatore ( qualificato UefaB) e giocatore. A Stelio va il più grande in bocca al lupo da parte della società tutta!"

Ultimo aggiornamento: 18:03

