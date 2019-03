Manchester United, Solskjaer confermato per i prossimi tre anni. Il tecnico: «Un vero onore»

Il Manchester United ha confermato Ole Gunnar Solskjær come allenatore fino al 2022. Il tecnico norvegese arrivato come traghettore del Manchester United è stato confermato a suon di risultati, per Solskjær è arrivato così un contratto triennale.



Da quando ha preso la guida del Manchester United (club di cui è stato anche giocatore nel ruolo di attaccante) il 45enne allenatore norvegese Ole Gunnar Solskjaer ha letteralmente trasformato la squadra, ottenendo otto vittorie nelle prime otto partite, e poi collezionando 14 successi e 2 pareggi nelle 19 partite totali fin qui dirette. Insomma, il tecnico norvegese ha preso in mano una formazione sfiduciata e in crisi di risultati sotto la gestione Mourinho e l'ha portata di nuovo in alto. La ciliegina sulla torta fino a questo momento della stagione è stato sicuramente il 3-1 in trasferta a danno del Psg che è valso ai Red Devils la insperata qualificazione ai quarti di Champions. A cui si aggiunge il recupero del talento di Paul Pogba, fuoriclasse a un certo punto considerato demotivato e demoralizzato e che sembrava ormai sul piede di partenza, e oggi tornato alle prodezze di sempre. Ora per Solskjaer è giunto il rinnovo del contratto sulla panchina dello United per altri tre anni, precisamente fino al giugno 2022. «È il lavoro che ho sempre sognato di fare» ha dichiarato il tecnico norvegese al sito ufficiale del club. «Dal primo giorno in cui sono arrivato qui mi sono sentito a casa. È un vero onore guidare questo club. Penso -ha aggiunto Solskjaer- che tutti lo sappiano, e ne ho parlato negli ultimi mesi, questo è il lavoro dei sogni di qualsiasi uomo interessato al calcio, specialmente di chiunque sia stato coinvolto con il Man United. Avendo ora l'opportunità di guidare il club, con tutte le potenzialità che ci sono, è fantastico».

