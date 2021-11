Solskjaer licenziato, Manchester United in pressing su Zidane

L’umiliazione contro il Watford è costata molto cara a Gunnar Solskjaer. Al termine del vertice di stasera, il Manchester United ha deciso infatti di cambiare guida tecnica e di trattare i termini dell’addio con il norvegese. Stando alle ultime indiscrezioni, il licenziamento dell’allenatore costerà alla società inglese circa 7 milioni di euro. Questa volta, quindi, la difesa e il sostegno di Sir Alex Ferguson non sono bastati ad evitare il ribaltone. La classifica è preoccupante; le prestazioni della squadra, oggi sconfitta per 4-1, sono definite “orribili” nonostante gli sforzi effettuati sul mercato la scorsa estate con il ritorno di Cristiano Ronaldo. Gli stessi calciatori hanno espresso delle perplessità sulle qualità del tecnico norvegese, indicato come uno dei maggiori responsabili dell’attuale disastro tattico. Da quanto trapela, durante il vertice societario Glazer ha detto ai suoi di riprendere i contatti con Zidane e gli altri candidati. Il tecnico francese, ricordiamolo, resta la primissima scelta ed è sponsorizzato da Cr7. Ma non vorrebbe subentrare in corsa dopo l’addio al Real Madrid. Servirà un importante sforzo per convincerlo. Attenzione quindi anche a Rodgers del Leicester, al tedesco Rangnick e all’ex Blanc.

