Lukaku, Solskajer non lo convoca per l'amichevole dello United in Norvegia con il Kristiansund

Lukaku è sempre più al centro del mercato. E anche per questo motivo che l'attaccante belga, tentato dalla possibile nuova esperienza in Italia dove lo chiamano Inter e Juve, non parteciperà alla trasferta del Manchester united in Norvegia. Il club inglese ha comunicato i ventisei giocatori convocati dall'allenatore Ole Gunnar Solskajer per l'amichevole con il Kristiansund e nell'elenco non figura il centravanti che aspetta di sapere se nella prossima stagione vestira la maglia nerazzurra o quella bianconera.





