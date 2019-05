© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un Fiumicino 1926 formato baby prevale contro l’esperta La Rustica (3-2) e resta in corsa per disputare i playoff. Una vittoria ispirata dal cuore e dal forte attaccamento ai colori locali quella ottenuto dai tirrenici contro i romani che maturata grazie alla voglia di vincere dei rossoblù in grado di superare anche un momento negativo. Infatti, il mister Marco Ceccarelli è stato costretto a rinunciare a Benedetti, De Nicolo, Pischedda e Munaretto, ai quali si è poi unito l’infortunio, al 6’ del primo tempo, del panzer Forcina. Davanti a queste avversità il Fiumicino non ha gettato la spugna anzi si è affidato ai super-baby del 2002: Ceccarelli V., D’Orio e Olivi che si sono battuti, assieme ai compagni, come veri leoni, ribaltando il 2-0 iniziale con cui gli ospiti conducevano il match.SUPER TRIMELITIAvvio tutto sommato equilibrato che vede i padroni di casa perdere per infortunio Forcina e andare in gol con Spagnoletti: la marcatura viene però annullata per posizione irregolare. Al 18’, la prima puntata a rete dei romani coincide con il contropiede e la rete del vantaggio siglata da Simonetta. I locali vacillano e, dopo soli due minuti, arriva il raddoppio con Spinetti. Il Fiumicino non ci sta e spinto dal super lavoro di Tremiliti si getta generosamente in avanti. Al 23’, il difensore Di Ruzza atterra l’onnipresente Parini: l’arbitro indica in dischetto e lo specialista Artistico si incarica di trasformare il penalty. Gli ospiti tornano a farsi minacciosi con Di Filippo al quale risponde con una rasoiata Rasseni il cui tiro viene respinta in tuffo da Apruzzese. Grosso pericolo, al 42’, con una conclusione dal limite di Simonetta che si stampa sulla trasversale della porta di difesa a Molon. Si va al riposo con gli ospiti in vantaggio per 2 a 1.SALE IN CATTEDRA PARINIGuidati dalla grinta di capitan Parini, l’undici di Ceccarelli torna sul tappeto verde del “Desideri” deciso a conservare la terza poltrona e quindi la possibilità di disputare i playoff. Al 14’, Spinetti chiama Molon a una respinta con i pugni. Al 16’, gli spalti dello stadio tirrenico esplodo grazie al guizzo di D’Auria che porta in parità le sorti del match. Il Fiumicino continua a spingere sull’acceleratore e raccoglie i frutti sperati. E’ da poco scoccato il 22’ e il trascinatore Parini si produce in un micidiale slalom, tra le fitte maglie della difesa avversaria, e batte il portiere avversario con un secco diagonale ravvicinato. Al 35’, Molon si supera deviando oltre la trasversale un colpo di testa ravvicinato di Pantera. Al 46’, ghiotta occasione mancata sempre da Pantera. Il Fiumicino incassa tre punti pesanti con cui consolida la posizione in classifica insidiata dall’Atletico Morena, a una sola lunghezza, che ha battuto in casa la Luiss.INTERVISTA«Una grande prova di carattere quella mostrata dalla squadra che doveva assolutamente vincere per restare in corsa playoff – dice Federico Parini, artefice del successo casalingo dei rossoblù -. Abbiamo giocato con il cuore e dato un calcio al momento difficile costellato da infortuni e squalifiche di pedine molto importanti al nostro mosaico. Ci giochiamo tutto domenica prossima contro il Lanuvio con la speranza di recuperare qualche compagno esperto in vista di questa delicata partita. Una cosa è certa vogliamo raggiungere l’obiettivo playoff per premiare il nostro impegno e quello del tecnico ma soprattutto dare una grossa soddisfazione alla società con in testa il presidente Simone Muranetto».FORMAZIONIFiumicino 1926: Molon, Rasseni (46’ st Ceccarelli V.),De Franco, Trimeliti (40’ st Botteghi), Spagnoletti, D’Auria, Parini, Tosoni (20’st Bove), Forcina (6’ pt Olivi), Artistico, Cuomo (11’ st D’Orio). A disp. Pacelli, Giordani, Camanni. All. Ceccarelli M.La Rustica: Apruzzese, Foriglio, Verdolini (40’ st Porcaro), Fabrizi, Di Ruzza, Verdini, Bisogno, Persia (28’ st Giglioni), Simonetta (36’ st Pantera), Spinetti, De Filippo. A disp. Mari, Cicinelli, Savelca, Vinattieri. All. PaoliniArbitro: Sgro di Albano LazialeReti: 18’ pt Simonetta, 20’ Spinetti, 23’ Artistico (rig.), 16’ st D’Auria, 22’ Parini.