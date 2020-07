© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il countdown è cominciato. Tra dieci giorni termina il prestito di Smalling alla Roma. Che ultimato il campionato, vuole trattenere l’inglese anche per il futuro. Non solo quindi per l’Europa League. La partita è doppia da tempo: riscattare Chris e garantirsi sia il presente (rappresentato dalla competizione europea) che il domani con un triennale che aspetta soltanto di essere firmato. Nonostante le accelerazioni mediatiche di un paio di settimane fa, non è stato facile riallacciare i rapporti con lo United. Soprattutto perché la Roma si è resa conto in ritardo di non aver avuto nell’agente del ragazzo un alleato. Un po’ per carattere, un po’ perché con il Manchester è sempre meglio non puntare i piedi, fatto sta che la Roma ha capito che le pressioni che servirebbero per sbloccare la trattativa non sono mai state fatte dal manager del difensore. Non che remasse contro ma s’è sempre limitato a presentare l’offerta della Roma e a rassicurare il ragazzo che qualora non fosse rimasto nella capitale, avrebbe certamente trovato una squadra pronta ad ingaggiarlo in Champions.LA SVOLTAQuando a Trigoria hanno preso atto della vicenda - informati dall’intermediario Palac, referente del club - hanno convocato Chris e gli hanno spiegato la situazione. Della serie: «Se vuoi restare, fatti sentire. Altrimenti si fa dura». Così da qualche giorno è iniziato il pressing diretto del ragazzo sulla dirigenza dello United. La Roma è ferma a 14 milioni, che si tratti di un prestito con obbligo di riscatto o un’operazione di acquisizione diretta. Il Manchester, partito da una valutazione di 25 milioni, è sceso a 20 ma oltre non vuole andare. Intanto sono pronti a rientrare a Trigoria diversi calciatori che dovranno trovare una sistemazione. Florenzi interessa a Fiorentina e Atalanta. Se Spalletti (o De Rossi) accetterà la panchina viola, l’ex capitano giallorosso lo raggiungerà. Olsen ha una proposta da un club tedesco in Bundesliga, Calafiori flirta con la Juventus.