Roma, Smalling rivela: «Anche a Lukaku ho mandato ricette vegane»

«Anche Lukaku mi ha fatto domande sulla mia dieta vegana. Gli ho mandato tante ricette che facciamo a casa». È una delle curiosità emerse in una intervista del difensore giallorosso Chris Smalling raccolta per un documentario dedicato alla crescita del veganesimo tra i calciatori e diffusa dalla Bbc. «I compagni di squadra fanno domande. Le battute ci sono, è normale, ma vogliono comunque ascoltare il mio percorso e fanno domande», ha detto ancora Smalling, che parlava probabilmente ancora da giocatore del Manchester United. «Perchè sono diventato vegano? La cosa che mi ha spinto di più è il benessere degli animali - ha affermato Smalling -. Forse ho cominciato per gli aspetti legati alla salute, visto che mi riprendevo meglio dopo le partite. Poi ho visto alcuni documentari, ho letto dei libri e ho scoperto cose difficili da ignorare».

Ultimo aggiornamento: 17:59

