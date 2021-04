Smalling rapinato nella sua villa a Roma, il calciatore: «Mia moglie illesa, spero che i ladri trovino un modo migliore di vivere»

«Volevo ringraziare tutti per i messaggi di vicinanza e di supporto! La mia famiglia, sebbene molto scossa, è illesa. Spero che queste persone possano trovare un modo più significativo per vivere le loro vite, senza causare danni o angoscia agli altri», è il messaggio sui social di Chris Smalling dopo la paura di ieri mattina per la rapina subita nella sua villa a Roma sull'Appia Pignatelli. Anche la moglie Sam ha voluto ringraziare tutti per il supporto.

«Grazie a tutti per il supporto - ha scritto la compagna del difensore giallorosso -. Anche se ancora un pò scossa, la mia famiglia sta bene. Vorrei solo suggerire che coloro che vivono le loro vite come quella di questi ladri, entrando nella nostra camera da letto puntandoci pistole alla testa, ripensino alle loro scelte e vivano in modo più dignitoso, rispettabile e consapevole, come uomini veri e non topi (irrispettoso per i ratti, lo so). Immagino che le loro vite non sono state semplici ma c'è sempre un'altra strada».

