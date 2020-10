Smalling: «Un sollievo essere a Roma, sarò pronto per il Benevento»

«Sarò più che pronto per il Benevento» così Chris Smalling parla al sito ufficiale della Roma dopo esser tornato nella Capitale. Poi continua: «Ovviamente non mi sono allenato insieme alla squadra a Manchester ma mi sono mantenuto in forma. Ho fatto doppie sedute da subito e mi sento molto in forma». Inevitabile un passaggio sulla trattativa che lo ha riportato a Roma: «Ô un grandissimo sollievo per me essere qui. Credo che tutti sapessero della mia voglia di tornare e il fatto che sia stata esaudita, anche se così vicino alla chiusura del mercato, è un grande sollievo. Ora posso godermi il fatto di essere tornato e di ricominciare con la squadra da domani».





Infine su gli obiettivi da raggiungere con il club: «Ora diventa quello di vincere un trofeo. Era questo l'obiettivo che mi era già stato indicato quando sono arrivato per la prima volta e credo che sia il giusto spirito per il Club. Questa è una grande squadra, ma è troppo tempo che non vince un trofeo. Sarà uno dei miei obiettivi e sono sicuro che lo sarà per tutta la squadra in questa stagione, per ripagare i tifosi e farli esultare».

Ultimo aggiornamento: 22:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA