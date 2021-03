Roma, ennesimo forfait di Smalling: non ci sarà contro il Napoli

Niente da fare per Chris Smalling. Il difensore non giocherà la partita contro il Napoli che la Roma disputerà domenica sera allo stadio Olimpico (ore 20.45). Anche oggi il difensore non si è allenato con la squadra a causa del solito problema muscolare alla coscia sinistra che lo sta tenendo in infermeria da ormai due settimane. Una stagione da dimenticare per l’inglese che su 27 match di campionato è partito titolare solo in 11 (961 minuti giocati), un bottino povero se paragonato a quello della scorsa stagione in cui si era ritagliato il posto al centro della difesa. Appuntamento, dunque, dopo la sosta quando i giallorossi affronteranno il Sassuolo in campionato (3 aprile) e l’Ajax in Europa League (8-15 aprile). Terapie anche per Veretout e Mkhitaryan, entrambi sono attesi alla ripresa.

