Milan-Slavia Praga, ecco la squadra che nel girone ha già fatto male alla Roma (di Mourinho)

Sarà lo Slavia Praga l’avversario del Milan agli ottavi di Europa League, che si disputeranno il 7 e 14 marzo. I cechi, che in campionato sono secondi a 52 punti, a -4 dallo Sparta Praga, hanno già affrontato la Roma nella seconda manifestazione continentale. All’andata vinsero i giallorossi (2-0, 26 ottobre 2023), mentre al ritorno lo Slavia Praga si impose 2-0 contro la squadra di José Mourinho (9 novembre 2023), condannando di fatto la squadra dello Special One a scendere in campo per i playoff.

Le stelle

Occhi puntati su Van Buren, attaccante olandese che l’anno scorso in prestito allo Slovan Liberec ha segnato 13 gol in 29 presenze di Fortuna Liga. Da quando è tornato allo Slavia Praga ha realizzato cinque reti in campionato, ma non ha ancora colpito in Europa League. Altri due calciatori da tenere d’occhio, e la Roma ne sa qualcosa avendo preso gol da loro, sono l’altro attaccante, Jurecka, e Masopust. Quest’ultimo è un centrocampista offensivo che vede bene la porta, creando più volte scompiglio nelle difese avversarie. Lo Slavia Praga è allenato da Jindrich Trpisovsky, che ha iniziato come vice nel Viktoria Zizkov, poi nel 2015 è andato allo Slovan Liberec. Dal 2018 allena lo Slavia Praga appunto, con il quale ha vinto tre campionati consecutivi fino al 2021 e quattro coppe nazionali. Gioca con il 4-2-3-1.

Il cammino

Lo Slavia Praga ha conquistato l’accesso ai gironi dopo aver superato Dnipro-1 e Zorya.

Nel girone G ha chiuso al primo posto, e nel sorteggio era testa di serie, vincendo cinque partite su sei (come abbiamo visto, perdendo soltanto all’Olimpico contro la Roma). Arrivando davanti ai giallorossi, ma anche a Servette e Sheriff.