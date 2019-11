Slavia Praga-Inter, i voti: Lukaku giganteggia in campo e i nerazzurri sperano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

HANDANOVIC 7Per poco non respinge con il piede il rigore di Soucek. Bravo quando devia sulla traversa il tiro di Masopust e quando si ripete sempre sull’attaccante ceco.GODIN 7Il migliore del terzetto difensivo dell’Inter.DE VRIJ 5.5È lui a fare il fallo da rigore su Olayinka che fa passare i nerazzurri dallo 0-2 all’1-1 nel giro di due minuti.SKRINIAR 5.5Le azioni migliori dello Slavia Praga arrivano dalla sua fascia.CANDREVA 6Fa infuriare Conte quando getta al vento un contropiede dell’Inter, sul finire del primo tempo, con un cross impreciso. Meglio nella ripresa.VECINO 6Si fa spazio tra i giocatori dello Slavia Praga, ma non sempre ci riesce.BORJA VALERO 6.5Conte gli affida la cabina di regia e lo spagnolo non delude. Un solo errore sul secondo tiro di Masopust, ma la responsabilità non è tutta sua.BROZOVIC 7Il croato dà manforte a Borja Valero. Qualche spunto interessante. Centra una traversa nella ripresa.BIRAGHI 5Sevcik va sempre via e lui è costretto a rincorrerlo.LUKAKU 8Fa a spallate con Frydrych e serve a Lautaro Martinez il pallone del vantaggio. Il Var gli annulla il primo gol in Champions in nerazzurro, ma si rifà nella ripresa.LAUTARO MARTINEZ 7.5Sempre pericoloso. È l’uomo Champions di questa Inter ed è suo lo 0-1. Nel finale firma la doppietta.CONTE 7La sua Inter ora deve battere il Barcellona a San Siro.