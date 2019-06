Calcio, tennis, basket e motori: presentata la grande estate degli eventi Sky

Ultimo aggiornamento: 16:13

n arrivo su Sky un’estate ricca di grandi eventi sportivi, con una programmazione che non manderà in vacanza la passione. Da giugno a settembre, ci aspettano oltre 2.000 ore live, con più di 200 ore di studi e quasi 50 notti di Calciomercato – L’Originale in diretta. Mancano solo due giorni al via dell’atteso Mondiale di calcio femminile FIFA, mentre sono in corso i Mondiali FIFA U-20 ed è appena partita la lunga maratona del mercato estivo. E ancora, ci aspetta la grande estate azzurra del basket, con l’Europeo femminile e il Mondiale maschile, oltre al torneo di tennis per eccellenza sull’erba, Wimbledon, fino ai motori con Formula 1, MotoGP e Superbike sempre in pista. Senza dimenticare pallanuoto, golf, rugby, atletica e tanto altro, con due appuntamenti speciali da non perdere: a giugno #SkyBuffaRacconta - Donne Mondiali, altro appassionante racconto di Federico Buffa, e a luglio un nuovo capitolo delle storie di Matteo Marani, 1984, ho visto Maradona.Un’estate da vivere su Sky Q, ma anche in mobilità su Sky Go, per seguire tutti gli eventi live su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio per l’Europa. E con Sky On Demand, nella sezione Sport, tutti gli approfondimenti saranno sempre a portata di telecomando. Una programmazione sportiva che potrai seguire anche in streaming su NOW TV. Una selezione degli eventi sportivi dell’estate di Sky sarà disponibile anche nell’offerta Sky sul digitale terrestre.CALCIO – L’8^edizione della FIFA Women’s World CupTM, dal 7/6 al 7/7 in Francia: grazie a un accordo con la FIFA, Sky trasmetterà in diretta tutte le 52 partite, di cui 37 in esclusiva. Il Mondiale di calcio femminile andrà in onda sul canale Sky Sport Mondiali al numero 202 del telecomando Sky (Pacchetto Sky Calcio) e si aggiunge al campionato 2019/2020 di Serie A femminile, oltre alla Coppa Italia e alla Supercoppa Italiana. Sky garantirà una copertura totale della FIFA Women’s World CupTM, con un’attenzione particolare alla Nazionale Italiana, diventando così anche la tv delle azzurre. Le telecronache della Nazionale saranno di Andrea Marinozzi e Carolina Morace. Gaia Brunelli e Martina Angelini commenteranno gli altri grandi match e saranno in studio con Alessia Tarquinio, conduttrice degli approfondimenti serali pre e post partita. Nella squadra dei telecronisti anche Gianluigi Bagnulo, Pietro Nicolodi e Davide Polizzi. Ogni giorno, alle 14.30, su Sky Sport Mondiali e Sky Sport 24, spazio alla rubrica dedicata condotta da Mario Giunta, che introdurrà i temi di giornata insieme a Katia Serra. Tanti gli ospiti a sorpresa che si alterneranno durante il Mondiale, che avrà la sua sigla personalizzata cantata da Tormento per Sky, “Acqua su Marte”. L’inviata al seguito della Nazionale sarà Giorgia Cenni, per tutte le interviste e le news dalla Francia.Intanto è in corso in Polonia la 22^edizione dei Mondiali FIFA U-20, con tutti i match del torneo in diretta su Sky Sport Mondiali. La fase a eliminazione diretta continua con i quarti di finale: il 7 giugno alle 18.30 protagonista l’Italia contro il Mali. Poi gli altri quarti l’8 giugno e le semifinali l’11, in attesa della finale del 15 giugno.Da non perdere anche gli appuntamenti con l’Asia Trophy (17-20/7), la ripartenza dei Campionati e la UEFA Super Cup il 14/8. Tornano i racconti di Federico Buffa e le storie di Matteo Marani, con altri due appassionanti capitoli sul calcio. A giugno appuntamento con #SkyBuffaRacconta – Donne Mondiali, in onda il 7/6 alle 17.30 su Sky Sport Mondiali e poi a rotazione sempre sul canale 202. Non è una storia di genere, ma una storia d’onore e di riscatto che celebra l’unica squadra asiatica in grado di vincere la Coppa del Mondo di calcio: le Nadeshiko, i fiori del Giappone. A luglio invece da non perdere 1984, ho visto Maradona, il 5/7 alle 19 su Sky Sport Mondiali e poi a rotazione sempre sul canale 202: la trattativa più lunga, sofferta e complessa dell’intera storia del calcio italiano, il trasferimento dal Barcellona al Napoli di Diego Armando Maradona. Con un lavoro di inchiesta e di approfondimento, il documentario ricostruisce nel dettaglio la vicenda, offrendo documenti esclusivi, immagini d’archivio e le testimonianze dei protagonisti.CALCIOMERCATO – Ripartita la girandola degli affari del mercato calciatori, è tornato puntuale su Sky Calciomercato – L’Originale, con quasi 50 notti in compagnia dell’inseparabile trio composto da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna. “Vi porteremo in spiaggia”: fino al 19/7, e poi dal 19/8 al 2/9, tutte le trattative passano in diretta dal nuovo studio ipertecnologico che rende omaggio all’estate. Appuntamento dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Mondiali (e in replica a mezzanotte su Sky Sport Uno). La scenografia è ambientata su una spiaggia, con l’uomo delle notizie Gianluca Di Marzio che racconta le operazioni di giornata a bordo di un pattino, mentre Fayna pesca le più insolite curiosità dal web. In studio anche una cabina tipica dei lidi estivi, dove gli ospiti rispondono alle domande introspettive di Alessandro Bonan. Ogni sera collegamenti live per le ultime sul Mondiale U-20 e sul Mondiale di calcio femminile. In studio opinionisti, scrittori e musicisti, oltre ai volti di Sky e alla squadra mercato al completo, con Massimo Ugolini in diretta dalle più note località balneari del mondo. Un programma scritto da Davide Bucco, Alessandro Bonan e Roberto “Popi” Montoli. Anche per questa edizione L’Originale ha una nuova sigla, L’ultima estate, scritta e cantata da Alessandro Bonan.BASKET – Italia grande protagonista dell’estate sportiva di Sky anche sotto canestro, con gli Europei femminili e i Mondiali maschili in esclusiva, altre due grandi occasioni per tifare Azzurri. Donne sul parquet per il FIBA Eurobasket Women, dal 27/6 (giorno d’esordio dell’Italia) al 7/7 in Serbia e in Lettonia. Sky seguirà l’avvicinamento delle Azzurre all’Europeo con tre amichevoli, tutte a fine giugno: Italia-Turchia il 27/6, Italia-Ungheria il 28/6 e Italia-Slovenia il 30/6. Dal 31/8 al 15/9 la Cina ospiterà invece la FIBA Basketball World Cup maschile: l’Italia comincerà il suo percorso mondiale affrontando le Filippine il 31/8. Inoltre, sono in corso negli States le Finals NBA per la conquista dell’Anello: in esclusiva su Sky Sport NBA l’intera serie tra Golden States e Toronto, che si chiuderà il 17/6 (sempre che una delle due finaliste non arrivi a quattro successi prima di quella data). Inoltre, nella notte tra il 20 e il 21 giugno a New York è in programma il Draft, l’evento che NBA organizza per dare alle squadre la possibilità di scegliere i nuovi giocatori. Appuntamento al Barclays Center di Brooklyn e in diretta su Sky Sport NBA.MOTORI – Sarà un’estate ricca di adrenalina sui canali dedicati Sky Sport F1 e Sky Sport MotoGP, con 12 Gran Premi in diretta tra Formula 1 e MotoGP (9 di questi in esclusiva live) e 4 Round di Superbike. Aprono la successione estiva il GP di F1 in Canada e il Round di Superbike in Spagna in programma questo weekend, seguiti dai GP di F1 in Francia (23/6), Austria (30/6), Gran Bretagna (14/7), Germania (28/7) e Ungheria (4/8). Per la MotoGP, prossimi appuntamenti con i GP di Catalunya (16/6), Olanda (30/6), Germania (7/7), Repubblica Ceca (4/8), Austria (11/8), Gran Bretagna (25/8). Superbike in pista il 23 giugno (Riviera di Rimini), il 7 luglio (Gran Bretagna) e il 14 luglio (Laguna Seca). Senza dimenticare il Ferrari Challenge il 15 giugno a Le Mans in Francia e il 6-7 luglio al Nurburgring in Germania, oltre alla Porsche Carrera Cup il 22-23 giugno a Imola e il 20-21 luglio al Mugello e ai due campionati delle due ruote CIV (il 30/6 a Imola e il 28/7 a Misano) e CEV (il 9/6 in Catalunya e il 14/7 ad Aragón).TENNIS - Sempre più ricca anche la programmazione dedicata al tennis. In primo piano, l’evento su erba più atteso, importante e celebrato al mondo: Wimbledon. Dal 1° al 14 luglio, il torneo andrà in onda in diretta su Sky, con una copertura straordinaria: un mosaico con 6 finestre interattive per passare da un campo all’altro scegliendo quale match guardare. Studi Tennis ad aprire e chiudere ogni giornata di gara, senza dimenticare la rubrica “The Insider”.Inoltre, dopo l’accordo tra Sky Italia e Sportcast per il biennio 2019/2020, in aggiunta ai tornei del circuito maschile ATP Masters 1000 (Montreal 5-11/8 e Cincinnati 12-18/8), su Sky anche quelli dei circuiti ATP 500 e 250: il Queens (Londra, 17-23/6) e Atlanta (Stati Uniti, 26-28/7).VARIE – Gli eventi sportivi continuano con la 2^edizione degli European Games di Minsk, in esclusiva live fino al 30 giugno. Dodici le discipline in gioco, fra cui l’atletica leggera, il ciclismo, la boxe, la ginnastica e il basket 3x3, con una quarantina di atleti azzurri in gara. E poi il golf: US Open, dal 13 al 16 giugno, e The Open Championship, dal 18 al 21 luglio. Palla ovale in campo con le fasi finali del Super Rugby (7/6 – 6/7), del Rugby Championship (20/7 – 17/8) e i Test Match dell’Inghilterra (Inghilterra-Galles l’11/8, Inghilterra-Irlanda il 24/8 e Inghilterra-Italia il 6/9).Senza dimenticare la pallanuoto con la Final8 di LEN Champions League, in programma ad Hannover, in Germania, dal 6 all’8 giugno: tre italiane in acqua, Pro Recco, AN Brescia e BPM Sport Management Busto Arsizio, tutte impegnate domani nei quarti di finale. E poi l’atletica con la IAAF Diamond League (13-30/6, 5/7 - 29/8), la tappa finale del World Taekwondo Grand Prix a Roma, dal 7/6 al 9/6, i Campionati Mondiali di Judo a Tokyo, dal 25/8 al 1/9, e tutti gli appuntamenti con l’equitazione tra Global Champions League e Grand Prix Longines Global Champions.EUROSPORT – Anche Eurosport si prepara a un’estate di emozioni con tennis, basket, ciclismo, motori e tante altre esclusive. Si parte con le fasi finali del Roland Garros: i quattro migliori tennisti e tenniste si sfideranno nelle semifinali di un torneo che ha sempre riservato sfide epiche (finali l’8/6 e il 9/6). Inoltre, dal 26/8 all’8/9, in programma l’ultima prova del Grande Slam, gli US Open. È poi la volta del basket con la finale per lo scudetto della Serie A – al meglio delle sette partite – a partire dal 10/6. Si conferma la grande tradizione che da sempre vede Eurosport al seguito del ciclismo: dopo il Giro d’Italia, arrivano il Tour de France (6/7 – 28/7) e la Vuelta a España (24/8 - 15/9). E ancora, un’altra grande tradizione dell’estate di Eurosport: la mitica 24 Ore di Le Mans (15-16/6).LA NOVITÀ WHATSAPP – È possibile seguire tutti i grandi eventi sportivi di Sky anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito skysport.it, sull’App Sky Sport e, da oggi, anche su WhatsApp: una fantastica novità che permette di ricevere gratis direttamente sul proprio smartphone le ultime notizie sportive di Sky. Vai su skysport.it/whatsapp per saperne di più (clicca QUI).Sempre in prima linea anche i profili social ufficiali Facebook, Twitter e Instagram Sky Sport, per vivere in presa diretta tutte le emozioni dell’estate sportiva.