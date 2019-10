Inter-Juve da record: è la partita più vista di sempre su Sky

Serata da record per Sky con Inter-Juventus in diretta esclusiva: il derby d'Italia, in onda dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, è stato visto in media da 3.242.759 spettatori con il 13,2% di share e 4.563.058 spettatori unici, per una permanenza del 71%, un picco di 3.419.091 spettatori medi alle 22.26 e un picco di share del 18,38% alle 22.41, nei minuti finali del match. Si tratta in assoluto della partita più vista di sempre su Sky, superando il precedente record di Italia-Germania di Euro 2016 (3.161.794 spettatori medi e 12,7% di share). Nella fascia oraria del match, Inter-Juve su Sky è stato anche il secondo programma più visto della serata a livello nazionale.



In evidenza anche gli ascolti degli studi prima e dopo il match: 1 milione 215 mila spettatori medi per il pre partita a "Sky Calcio Show" e 1 milione 325 mila per il post gara nello studio di 'Sky Calcio Club'. A questi numeri si aggiunge il picco di 530 mila accessi contemporanei su Sky Go e Now Tv durante la partita. Inter-Juventus ha generato sui social di Sky Sport più di 300 mila interazioni (di cui 243 mila su Instagram). Alto anche il numero dei commenti: oltre 11 mila, di cui 6 mila su Facebook. Il miglior post della serata è stata la foto del risultato finale pubblicata su Instagram, che ha raccolto 72 mila interazioni e 404 mila di reach. Mentre su Facebook il risultato finale ha raggiunto quasi 1 milione di persone con 26 mila interazioni (insights account Social Sky Sport). In totale, sono state 7,8 milioni le interazioni sui social networks italiani durante la partita (Fonte Nielsen Social).

