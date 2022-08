Sky Sport, ecco tutte le novità. E c'è Chiellini come special guest

Anche nella stagione 2022-2023, Sky Sport scenderà in campo con un top team di talent e giornalisti. E c’è una grande novità: Giorgio Chiellini entra a far parte della squadra di Sky Sport. Tornano negli studi pre e post partita e nei programmi di approfondimento di Sky Sport 24 le immagini salienti di tutte le partite di serie A, che diventano “SkyLights”, gli highlights marchiati Sky Sport, mini film delle partite con il meglio del match in tre minuti circa, con il commento dei telecronisti di Sky e il nuovo tocco dello Sky Sport Tech. Inoltre, lo scorso weekend hanno preso il via la Premier (fino a sette match per ogni turno, compresi i Friday Night e i Monday Night), la Bundesliga (fino a cinque match per ogni turno, oltre alla Supercoppa di Germania e la Zweite Liga) e la Ligue 1 (fino a cinque match per ogni turno), in esclusiva su Sky. Ora tocca alla A (dal 13 agosto, tre partite per ogni turno in co-esclusiva, per un totale di 114 match) e alla B (dal 12 agosto, tutti i 380 match stagionali, oltre a playoff e playout). In attesa del ritorno delle coppe europee, con le fasi a gironi di Champions (dal 6-7 settembre con 121 incontri a stagione su 137, compresi 10 playoff, più alcune gare della Youth League), Europa e Conference League (dall’8 settembre al via, con tutti i match di entrambi i tornei, anche grazie a Diretta Gol), per oltre 1.600 incontri a stagione. E non solo: dal 22 al 29 settembre torna anche la Nations League con le migliori partite tra nazionali straniere della fase a gironi.

La novità Giorgio Chiellini

Come detto, ci sarà Giorgio Chiellini. Capitano dell’Italia campione d’Europa a Wembley l’11 luglio 2021, oggi ai Los Angeles Fc, sarà special guest negli studi del racconto del calcio su Sky, per condividere l’esperienza e la passione vissute sul campo. La sua presenza avrà un focus speciale sulla Champions, ma non solo. «A Sky siamo abituati alle novità, ma quella che vi proponiamo quest’anno è una prima volta assoluta», è il benvenuto del direttore di Sky Sport, Federico Ferri. «Per la prima volta avremo al commento del calcio un giocatore ancora in attività. Chiellini, in base ai suoi impegni con il Los Angeles FC, sarà in collegamento dagli Stati Uniti oppure presente qui negli studi Sky in Italia. Giorgio è una persona che sa condividere la propria passione per il calcio e siamo contenti che possa farlo su Sky». Confermati gli studi della serie A: il sabato sera “Sky Calcio l’Originale”, condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio, Alessandro Costacurta, Walter Zenga, Paolo Condò e Veronica Baldaccini, nel post partita dell’anticipo di Sky Sport una straordinaria e unica rassegna con tutti i gol del giorno di A, B, Premier, Bundesliga e Ligue 1. Fino alla fine di agosto, al termine di un’estate di grande successo per il programma, Bonan, Di Marzio (e Fayna) saranno in onda anche con “Calciomercato l’Originale” che si dedicherà al commento delle partite del giorno, oltre ovviamente ad acquisti e cessioni.

I programmi

La domenica a pranzo Giorgia Cenni guiderà la “Casa dello Sport day” per approfondire i temi del match delle 12.30 insieme con Stefano De Grandis, Matteo Marani e Giancarlo Marocchi; infine sarà Federica Masolin, con Fabio Tavelli, ad accompagnare il pubblico negli anticipi del venerdì sera o nei posticipi del lunedì all’interno della “Casa dello Sport night”, con i telecronisti della squadra di Sky Sport tra i quali Maurizio Compagnoni, Massimo Marianella, Riccardo Gentile, Andrea Marinozzi, Federico Zancan. La domenica sera, il weekend calcistico si chiude con Fabio Caressa e il suo “Sky Calcio Club”, con Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Marco Bucciantini, Paolo Di Canio e tanti grandi ospiti che arricchiranno il tavolo che fa più notizia nel dibattito calcistico. Allo spazio notizie ci sarà Federica Frola. Grande novità all’interno del programma, tutti le immagini della giornata di Serie A e gli “SkyLights” del posticipo della domenica già a partire dalle 22.50. Un’altra grande novità della stagione, il programma che prenderà il via dalla quinta giornata, quando il calendario delle partite del weekend abbandonerà il format estivo, tutto in pre-serale e serale. Ogni domenica dalle 18.30 alle 19.30 su Sky Sport 24 Sara Benci condurrà “L’ora dei gol”, la trasmissione dedicata ai gol della aerie A, con la “Gol Collection” anche delle partite delle 15, gli “SkyLights” delle partite giocate fino a quel momento, le interviste, i collegamenti con gli inviati, i primi commenti e le anticipazioni della serata – in attesa di “Sky Calcio Club” – e talent di Sky Sport a rotazione. Il programma avrà anche una versione notturna, con tutti i gol della giornata di A e non solo.

Focus sulla serie B

Per la B i big match, che si giocheranno negli anticipi del venerdì e nei posticipi del lunedì, saranno raccontati nello studio itinerante live dagli stadi, condotto da Marina Presello. Marco Demicheli guiderà gli spazi sulla B del weekend all’interno della “Casa dello Sport”. E ancora, la rubrica “B Side” condotta da Daniele Barone, in onda ogni lunedì alle 18 su Sky Sport 24 e on demand, con highlights, interviste, collegamenti e servizi speciali dedicati alle squadre, alle città e ai tifosi della B. Invece, sarà ancora Federica Lodi il volto del calcio internazionale, accanto a Paolo Di Canio e a Massimo Marianella e le voci del calcio internazionale di Sky Sport, negli studi pre e post della Premier, della Bundesliga e della Ligue 1. A Melissa Satta è affidata la conduzione di “Goal Deejay”, calcio a ritmo di musica, con i grandi gol del calcio internazionale e non solo, il programma più amato dal pubblico giovane di Sky Sport, che da quest’anno diventa settimanale: tutti i venerdì, anche on demand, e con tante finestre sui social di Sky Sport.

La grande esclusiva Champions

Confermata la squadra delle coppe europee, grandi appuntamenti ai quali non mancheranno anche super ospiti a sorpresa nel corso della stagione: il martedì e mercoledì, i pre e post partita della Champions saranno condotti da Anna Billò nello studio di “Champions League Show”, in compagnia dei super campioni della Champions di Sky: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Esteban Cambiasso e Alessandro Del Piero, con Paolo Condò e con le notizie e gli approfondimenti di Mario Giunta, mentre il giovedì quelli Europa e Conference League da Leo Di Bello, con Beppe Bergomi, Matteo Marani, Andrea Marinozzi, in studio con Margherita Cirillo. Infine, su Sky Sport 24 la grande stagione dello sport avrà la sua casa, aperta sette giorni su sette per coprire tutti i grandi eventi del panorama mondiale, con grande attenzione ovviamente anche al calcio.