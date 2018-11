Sky, la rivoluzione del suono: con Soundbox lo sport diventa a 360°

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le esultanze per un gol o i motori che rombano alla partenza di un Gp. Sky è pronta a rivoluzionare anche il suono grazie a Soundbox, il nuovo sistema per l’amplificazione nato dalla collaborazione fra Sky e Devialet e pensato per garantire un’esperienza audio potente e immersiva, trasformando il modo di vivere la tv. Collegandola a Sky Q, la Sky Soundbox riconosce i contenuti che si stanno guardando e si “adegua” per ottimizzare le fruizioni di cinema, musica e sport. Proprio gli eventi sportivi diventeranno unici e totalizzanti: dai commenti tecnici all’esultanza per un gol, una pole position o un game vinto, dal bordocampo alla pit lane. Non solo calcio, quindi: saranno infatti Serie A, Champions League, Europa League, NBA, tennis, MotoGp e F1 le competizioni protagoniste delle prossime settimane dello sport su Sky da vivere grazie all’immersività di Sky Soundbox. Si comincia in questi giorni con le Atp Finals, per proseguire con le ultime due tappe mondiali di MotoGp (il 18 novembre a Valencia) e Formula 1 (il 25 novembre ad Abu Dhabi). E poi c'è il calcio con Juventus, Inter, Napoli, Roma impegnate sui campi europei martedì 27 e mercoledì 28 novembre per la 5° giornata di Champions League, e Milan e Lazio per il 5° turno di Europa League di giovedì 29. Imperdibili anche i big match della Serie A come Roma-Inter (2 dicembre) e Juventus-Inter (7 dicembre) e le spettacolari partite di basket NBA, con la possibilità di seguire un match anche in prima serata e con il commento in italiano, Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies, domenica 18 novembre alle 21.30. Da non perdere anche Cavaliers-Lakers, con il ritorno a Cleveland di LeBron James, nella notte tra il 21 e il 22 novembre. Sempre per il basket, mercoledì 21, alle 20.30, fari puntati sulla Nazionale Italiana Femminile, che affronterà la Svezia, in un match valido per le qualificazioni all’Europeo del 2019. Grandi appuntamenti sportivi da vivere in modo ancora più spettacolare grazie a Sky Soundbox che combina le prestazioni di un sistema home cinema 5.1, con altoparlanti subwoofer e satellite inclusi, alla semplicità di un unico e compatto dispositivo.