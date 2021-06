Sky ricorre all'Antitrust contro Dazn: «Illegittimo l'accordo di esclusiva con Tim sulla serie A»

È battaglia legale ormai tra Sky e Dazn per quanto riguarda la concessione dei diritti tv in esclusiva. Dopo il rifiuto da parte dell'azienda di video streaming in Ott dell'offerta di Sky da mezzo miliardo di euro, la società londinese ha deciso di rivolgersi all'Antitrust per verificare se sono state rispettate tutte le norme vigenti in materia di concorrenza.

Sky ha comunicato infatti che intende «essere sicura che milioni di consumatori e appassionati di calcio possano continuare a sottoscrivere la Serie A attraverso una pluralità di fornitori di broadband e guardarla sulla piattaforma che preferiscono - satellite, Dtt o Ott - esattamente come oggi». Dazn, che ha acuisito un pacchetto di 7 partite in esclusiva e 3 in coesclusiva proprio con Sky, per non rifiutare i 500 milioni di euro offertigli qualche settimana fa avrebbe dovuto sciogliere l'accordo di partnership proprio con Tim, che ha sostenuto l'offerta a bando della Serie A con ben 340 milioni di euro, con cui si erano assicurati anche la possibilità di ritramettere le partite del pacchetto su Timvision, fatto che sembra essere proprio il nodo da sciogliere nella vicenda.

Serie A, Sky all'attacco: offerto a Dazn mezzo miliardo di euro per le sue 7 gare

«Il retailer dominante nella banda larga, ha stipulato un accordo illegittimo di esclusiva con Dazn - continua la nota di Sky - Questo accordo preclude all'Ott la possibilità di distribuire il campionato di Serie A attraverso altri operatori, favorendo così Tim e rafforzando la sua posizione dominante nel mercato della banda larga». Una questione che potrebbe cambiare lo scenario dei diritti tv nell'immediato futuro. Infatti, conclude la società: «In un momento cruciale di passaggio per l'Italia dalla banda standard alla banda ultra larga, questo accordo di esclusiva non deve ledere la concorrenza. Per questo Sky invita l'Antitrust ad agire con urgenza».