Sky Sport compie 20 anni, i palinsesti 2023-24: non solo calcio, tutti gli appuntamenti della stagione

Oggi, 4 luglio, Sky, la Casa dello Sport, celebra i suoi 20 anni. Un compleanno speciale festeggiato con un evento speciale: “Sky 20 anni: buon compleanno Casa dello Sport”, un palinsesto esclusivo di talk in cui saranno coinvolti tanti campioni sportivi del passato e del presente come Sara Simeoni, Valentina Vezzali, Bebe Vio, Sofia Goggia, Paolo Banchero, Francesco Bagnaia, Charles Leclerc, Paolo Bertolucci, Esteban Cambiasso, Diego Dominguez e Andrea Zorzi.

Intanto, nella Casa dello Sport è appena iniziata un’estate ricca di eventi imperdibili per tifare gli atleti italiani, tra Nations League, Mondiali ed Europei, e ci si avvia verso l’inizio della stagione 2023/2024 con oltre novemila ore di sport e studi live come annunciato nella conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Sky. «Possiamo continuare a pensare come raccontare tanti eventi, innovando il linguaggio… E' molto stimolante farlo ed è stimolante sapere che questa resterà ancora per molto tempo La Casa dello Sport», ha dichiarato Federico Ferri, direttore di Sky Sport.

L'estate di Sky

Gli eventi da non perdere:

3 NATIONS LEAGUE tra calcio e volley: dopo le UEFA Nations League Finals di calcio vinte dalla Spagna e con l’Italia terza classificata, da non perdere la pallavolo con la FIVB Volleyball Nations League. Le fasi finali sono in programma dal 12 al 16 luglio (femminili) e dal 19 al 23 luglio (maschili).

tra calcio e volley: dopo le UEFA Nations League Finals di calcio vinte dalla Spagna e con l’Italia terza classificata, da non perdere la pallavolo con la FIVB Volleyball Nations League. Le fasi finali sono in programma dal 12 al 16 luglio (femminili) e dal 19 al 23 luglio (maschili). 3 EUROPEI con basket, pallavolo ed equitazione: hanno inaugurato il ciclo di eventi le ragazze della Nazionale femminile di pallacanestro, impegnate a giugno con il FIBA Women’s Eurobasket. Il secondo appuntamento vedrà invece protagonista la pallavolo con i campionati europei femminili di volley - dal 15 agosto al 3 settembre - e quelli maschili, in programma dal 28 agosto al 16 settembre, tornei che si giocheranno in Italia, tranne la final four delle ragazze in programma a Bruxelles. Per le Azzurre, la prima avversaria sarà la Romania all’Arena di Verona il prossimo 15 agosto. Gli Azzurri esordiranno invece il 28 agosto a Bologna. Il terzo appuntamento europeo dell’estate italiana di Sky sarà invece a Milano e riguarderà gli appassionati di equitazione: dal 30 agosto al 3 settembre, all'Ippodromo Snai San Siro i FEI Jumping European Championships 2023, i campionati europei di salto ostacoli, disciplina-gemma degli sport equestri.

con basket, pallavolo ed equitazione: hanno inaugurato il ciclo di eventi le ragazze della Nazionale femminile di pallacanestro, impegnate a giugno con il FIBA Women’s Eurobasket. Il secondo appuntamento vedrà invece protagonista la pallavolo con i campionati europei femminili di volley - dal 15 agosto al 3 settembre - e quelli maschili, in programma dal 28 agosto al 16 settembre, tornei che si giocheranno in Italia, tranne la final four delle ragazze in programma a Bruxelles. Per le Azzurre, la prima avversaria sarà la Romania all’Arena di Verona il prossimo 15 agosto. Gli Azzurri esordiranno invece il 28 agosto a Bologna. Il terzo appuntamento europeo dell’estate italiana di Sky sarà invece a Milano e riguarderà gli appassionati di equitazione: dal 30 agosto al 3 settembre, all'Ippodromo Snai San Siro i FEI Jumping European Championships 2023, i campionati europei di salto ostacoli, disciplina-gemma degli sport equestri. 5 MONDIALI tra nuoto, atletica leggera, scherma, basket e rugby: dal 14 al 30 luglio, appuntamento a Fukuoka, in Giappone, per i campionati mondiali World Aquatics. Un evento che metterà in palio ben 76 titoli mondiali, dove l’Italia schiererà in blocco una squadra piena di talenti. Dal 23 al 30 luglio, in vasca tutti i campioni del mondo in carica: oltre a Gregorio Paltrinieri, Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon, Benedetta Pilato, i protagonisti della storica 4x100 mista capace di arrivare all’oro davanti agli USA e non solo. Ma prima del nuoto, i protagonisti dal 14 luglio saranno i campioni dei tuffi. Nella prima settimana anche il nuoto in acque libere, senza dimenticare la pallanuoto, con Settebello e Setterosa di scena dal 16 al 29 luglio. Dal nuoto alla scherma: dal 22 al 30 luglio al via i campionati del mondo assoluti di scherma olimpica Milano 2023. Grandi ambizioni azzurre anche ai campionati del mondo di atletica leggera, in programma dal 19 al 27 agosto a Budapest. Oltre ai mondiali, per tutta l’estate in diretta anche le tappe della Wanda Diamond League e del World Athletics Continental Tour Gold. Per il basket, appuntamento con la FIBA Men’s Basketball World Cup, dal 25 agosto al 10 settembre a Giacarta (Indonesia), Okinawa (Giappone) e Manila (Filippine). Da non dimenticare poi il quinto appuntamento mondiale dell’estate: la Rugby World Cup (8 settembre-29 ottobre) con gli Azzurri del CT Crowley impegnati in Francia. Fino poi alla Ryder Cup 2023 di golf (29 settembre-1° ottobre), che per la prima volta si svolgerà in Italia al Marco Simone Golf & Country Club, alle porte di Roma. Senza dimenticare i Gran Premi di Formula 1 - da non perdere il prossimo 3 settembre il Gran Premio d’Italia a Monza - e quelli di MotoGP, con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in calendario il 10 settembre; il tennis con Wimbledon (su Sky fino al 2026) in diretta esclusiva fino al 16 luglio, e gli ATP Masters 1000 di Toronto (dal 7 al 13 agosto) e di Cincinnati (dal 13 al 19 agosto), fino all’appuntamento di settembre della Davis Cup, che sarà su Sky anche per l’edizione 2024, e alle NITTO ATP Finals di novembre a Torino. Al fitto programma del tennis si aggiunge la programmazione di Sky Sport dedicata al padel con il World Padel Tour e il Premier Padel, con la tappa di Roma a luglio. Completa la sequenza The Open Championship, dal 20 al 23 luglio su Sky Sport Golf, oltre a tanti altri appuntamenti.

La stagione 2023-24 di Sky Sport

Tutto questo in attesa della ripartenza della Serie A TIM (dal 20 agosto, 3 partite per ogni turno in co-esclusiva, per un totale di 114 match a stagione) e della Serie BKT (dal 19 agosto, tutti i 380 match stagionali, oltre a playoff e playout).

Da agosto appuntamento anche con i campionati esteri di Premier League (dal 12 agosto, fino a sette match per ogni turno, compresi i friday night e i monday night), Bundesliga (dal 18 agosto, fino a cinque match per ogni turno, oltre alla supercoppa di Germania e la Zweite Liga) e Ligue 1 (dal 12 agosto, fino a cinque match per ogni turno), in esclusiva su Sky e NOW.

Per quanto riguarda le coppe europee, anche per la prossima stagione Sky trasmetterà 121 delle 137 partite di UEFA Champions League e tutte le partite di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League, anche grazie a Diretta Gol. Ma non solo: le grandi emozioni europee continueranno anche nel successivo triennio: dal 2024 al 2027, infatti, in esclusiva su tutte le piattaforme 185 delle 203 partite a stagione della UEFA Champions League e tutti i match della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League, anche grazie a Diretta Gol.

Oltre al calcio, su Sky Sport una grande varietà di discipline sportive, emozioni da vivere live, imprese da ricordare e campioni per cui tifare. Anche nella prossima stagione, l’offerta sarà ricchissima e continuerà a contraddistinguere la Casa dello Sport di Sky: motori, tennis, basket, rugby, golf, atletica, volley, sport americani, padel e tanto altro ancora, per un totale di più di 20 discipline e circa 9.000 ore di diretta raccontate sugli 11 canali Sky Sport.

Gli eventi del 2024

Lo sport si conferma pilastro imprescindibile della programmazione, che avrà conferme e anche nuovi eventi attesi a partire dalla prossima stagione. In particolare, sono arrivati 4 importanti annunci tra calcio, NBA, rugby e vela. Il calcio con UEFA EURO 2024, un nuovo accordo pluriennale con il basket NBA, il Sei Nazioni di rugby fino al 2025 e la vela con il ritorno dell’America’s Cup.

Europei 2024 di calcio

C’è una grande novità per il 2024. Su Sky e in streaming su NOW sarà possibile assistere in diretta allo spettacolo di tutti i 51 match di UEFA EURO 2024, 20 dei quali in esclusiva live su Sky, in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. Dopo il trionfo degli Azzurri di Mancini nel 2021 a Wembley, caccia al trofeo continentale, con le migliori 24 squadre nazionali pronte a darsi battaglia in 6 gironi da 4 squadre ciascuno. Invariato il format, con le prime 2 classificate nei 6 gironi della fase finale che andranno agli ottavi insieme alle 4 migliori terze.

Le stelle NBA giocano su Sky

Dal calcio al basket americano, emozioni senza fine anche oltreoceano con la seconda novità: su Sky e in streaming su NOW sarà possibile continuare ad assistere anche ai canestri dei campioni della NBA. Grazie a un nuovo accordo pluriennale, previsto un programma fittissimo con oltre 300 partite in onda sul canale dedicato Sky Sport NBA, ormai punto di riferimento per il grande basket a stelle e strisce. In particolare, in arrivo almeno 7 partite live a settimana durante la Regular Season, inclusi i prime time di sabato e domenica.

Torna il Sei Nazioni di rugby

Il triennio 2023/2025 vedrà anche una grande conferma per la palla ovale, quella del Sei Nazioni di rugby, il prestigioso torneo internazionale in onda su Sky e in streaming su NOW. Un accordo ad ampio raggio, che include la trasmissione di 5 eventi: le Summer Nations Series 2023 (15 partite, di cui 4 match degli Azzurri in programma questa estate: Scozia-Italia del 29 luglio, Irlanda-Italia del 5 agosto e le tappe italiane di Italia-Romania del 19 agosto a San Benedetto del Tronto e Italia-Giappone del 26 agosto a Treviso), il Guinness Sei Nazioni Maschile 2024 e 2025 (15 partite, di cui 5 match degli Azzurri nel 2024: Italia-Inghilterra del 3 febbraio, Irlanda-Italia dell’11 febbraio, Francia-Italia del 25 febbraio, Italia-Scozia del 9 marzo e Galles-Italia del 16 marzo; e 3 match nel 2025).

Le emozioni della vela con l'America's Cup

Su Sky e in streaming su NOW torna la America’s Cup, il trofeo più antico dello sport internazionale, alla sua 37esima edizione. Il suo pubblico globale ha registrato una crescita e un coinvolgimento significativi nelle ultime edizioni, soprattutto in Italia, sede del Luna Rossa Prada Pirelli Team. Primo appuntamento subito dopo l’estate: dal 14 al 17 settembre da non perdere le Preliminary Regattas, di scena in Catalunya (a Vilanova i La Geltrú), che proseguiranno a Gedda in Arabia Saudita (dal 29 novembre al 2 dicembre), per poi tornare ad agosto 2024 in Spagna, a Barcellona. Per le Challenger Selection Series bisognerà ugualmente attendere agosto e settembre del 2024 (contemporaneamente si svolgerà anche la Youth’s America’s Cup), con l’America’s Cup Match in programma dal 12 ottobre dello stesso anno a Barcellona, in parallelo con la Women’s America’s Cup.