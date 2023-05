Siviglia-Roma, maxischermi non solo all'Olimpico: dove vedere la finale di Europa League

Lunedì 29 Maggio 2023, 12:43

In occasione della finale di Europa League, che vedrà Siviglia e Roma contendersi la vittoria, mercoledì alle 21 a Budapest, sarà trasmessa la diretta su Sky Sport Uno dalle ore 19.30. Inoltre, l'Olimpico verrà aperto ai tifosi giallorossi come accaduto un anno fa per la finale di Conference a Tirana. Dopo il parere favorevole della Questura per trasmettere la partita allo stadio, la società giallorossa ha comunicato prezzi e modalità d'acquisto per assistere alla sfida dai maxischermi. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

LEGGI ANCHE: -- Stadio Olimpico, sai quanto è costato il ponte vicino al Foro Italico? La cifra che non ti aspetteresti