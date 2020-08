Roma, Dzeko: «Oggi mi ha deluso tutto, dobbiamo farci delle domande»

Edin Dzeko è una maschera di delusione. «Cosa mi ha deluso di più? Tutto. Non siamo mai stati in partita, dal 1' all'ultimo minuto. Ci hanno mangiato in velocità e tecnica, in tutto». Queste le dure parole del capitano della Roma Edin Dzeko, a seguito della sconfitta di Duisburg contro il Siviglia per 2-0, costata ai giallorossi i quarti di finale di Europa League a Sky. «Un solo tiro in porta? Non lo so, ci hanno pressato. Volevamo giocare ma non era possibile. Non abbiamo visto che era difficile giocare da dietro, ci abbiamo provato per 90', ma non siamo mai riusciti ad arrivare in porta. Cosa manca per fare il salto di qualità? Se guardiamo questa partita manca tanto. Ci dobbiamo fare una domanda in più tutti. Una risposta in più che potete darvi? C'è gente che deve pensare a queste cose. Sono qui per giocare. Sono deluso perché non abbiamo fatto per niente una gara buona. Non siamo mai stati in partita, questo mi ha deluso di più», ha concluso l'attaccante della Roma.

