Siviglia-Lazio, le pagelle: Acerbi combattente, Marusic ingenuo

Nessuna remuntada, andata e ritorno all’inferno. Senza il Var in Europa League è peggiore ed esagerato l’arbitraggio.STRAKOSHA 5,5La sua respinta su piedi di Ben Yedder ormai è una sentenza. Stavolta migliora almeno in un’uscita. In negativo, conferma.PATRIC 5,5Non sale e tiene Ben Yedder in gioco. Si danna l’anima, ma è precario in difesa. Meglio in fase offensiva. Terzino.ACERBI 6,5Se non ci fosse lui, la difesa della Lazio sarebbe davvero un colabrodo. L’ex Sassuolo fa salvataggi continui, è un muro non solo al centro dell’area. Si ritrova in quella avversaria nella ripresa, calcia da centrale e così Vaclik può negargli la gloria. Un’incursione da attaccante vero. Gigante.RADU 5,5Sul suo lato non ha molto da fare, viene saltato però facilmente da Jesus Navas sul raddoppio. Birillo.MARUSIC 4,5Se non ci fosse lui, la difesa della Lazio sarebbe davvero un colabrodo. L’ex Sassuolo fa salvataggi continui, è un muro non solo al centro dell’area. Si ritrova in quella avversaria nella ripresa, calcia da centrale e così Vaclik può negargli la gloria. Un’incursione da attaccante vero. Gigante.MILINKOVIC 6Perde la palla a centrocampo sul vantaggio andaluso, ma è l’unico pericoloso e prima d’uscire fa un lancio stupendo per Acerbi. Discontinuo.BADELJ 5,5E’ lento e contro il Siviglia lo paga. Non gli riesce né l’interdizione né la manovra. Solo su Lulic gli riesce una bella imbucata. Lumaca.CATALDI 6Calibra la punizione e sfiora l’incrocio. Aiuta spesso in ripiegamento e nella ripresa mette un’ottima palla per Immobile. Scattante.LULIC 5,5Lotta su ogni palla e ha nei piedi quella dell’uno a zero. Superficiale.IMMOBILE 5Corre a vuoto e non è al meglio. Sbaglia appoggi, calcia alle stelle e si divora un gol in pallonetto. A mezzo servizio.CAICEDO 5Fa il solito lavoro sporco, un tiro senza nessuna pretesa nella ripresa, ma poi un filtrante ottimo per Ciro davanti alla porta. Limitato.CORREA 5Sembra timoroso, non fa mezza accelerata degna del suo nome. Svogliato.ROMULO 6,5Entra, s’invola sulla fascia e fa espellere Vazquez. Poi in area calcia e viene murato da Kjaer. Non può partire dalla panchina. Sacrificato.DURMISI 5Fischi al suo ingresso per l’ex militanza nel Betis, fischi dai laziali perché regala il raddoppio. Inutile.INZAGHI 5,5Aveva azzeccato la mossa: nella ripresa toglie Patric per Correa, passa al 4-3-1-2 e la Lazio ritrova coraggio e spinta. Marusic gli toglie ogni speranza. Disperato.TAYLOR 4Esagerato nei due rossi e decisivo nel rigore netto, su Lulic, non dato insieme al rosso sullo 0 a 0.