Fiorentina contro Sivasspor: il cammino, l'allenatore, la stella

Saranno i turchi del Sivasspor a sfidare la Fiorentina negli ottavi di finale di Conference League il 9 e il 16 marzo. Il club è stato fondato il 14 maggio1932 a Sivas con il nome di Sivas Gençlik e ha adottato la divisa biancorossa e calzoncini bianchi.

L’allenatore

È allenata da Riza Calimbay, che il 2 febbraio scorso ha compiuto 60 anni. Da calciatore è stato una bandiera del Besiktas dal 1980 al 1996, per poi iniziare ad allenare il Goztepe. È al Sivasspor dal 2019, ma aveva allenato la squadra già nel triennio 2010-2013, vincendo la Coppa di Turchia nella passata stagione (vittoria per 3-2 ai supplementari il 26 maggio 2022 contro il Kayserispor), staccando così il pass per una competizione europea. Bisogna stare attenti a Yatabaré, che ha sì 37 anni, ma ha firmato 11 gol in 28 gare stagionali.

Il cammino

Inserito nel girone G, ha conquistato il primo posto con tre vittorie, due pareggi e una sconfitta, arrivando davanti al Cluj, eliminata dalla Lazio ai sedicesimi, allo Slavia Praga e al Ballkani. Adesso continua il suo sogno continentale sfidando la Fiorentina.