E' del Real Madrid il sito più visitato dei club, delle italiane solo la Juventus nelle prime dieci

Il Real Madrid vince la classifica dei siti ufficiali di club più visitati nel 2019. È quanto certifica uno studio di 'Comscorè, società che si occupa della misurazione del pubblico digital. Nella top ten spiccano ben cinque squadre inglesi con la Juventus unica italiana presente in quinta posizione. In vetta dunque il sito dei 'blancos' che ha chiuso il 2019 con una media mensile pari a 2.006.000 visitatori unici, posizionandosi in vetta per il quarto anno consecutivo. Alle spalle del Real i campioni d'Europa del Liverpool, 863mila visitatori medi mensili, terzo gradino del podio per il Barcellona con 812mila. La quarta posizione è appannaggio del Manchester United, 771mila, subito dietro la Juventus, 582mila, tallonata a 581mila dal Bayern Monaco. Più indietro l'Arsenal, i 'gunners' sono settimi a 420mila visitatori medi mensili, ottavo il Tottenham, 323mila, nono il Paris Saint Germain, 306mila, chiude in decima posizione il Manchester City, 270mila.

Ultimo aggiornamento: 18:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA