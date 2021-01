Mihajlovic: «Battere la Juve? E' un campionato strano...»

Di Emilio Buttaro

Sinisa Mihajlovic alla vigilia del primo confronto diretto da allenatore con Andrea Pirlo ha le idee chiarissime. “Non andremo a Torino in gita: è una bella città ma abbiamo cose più importanti da fare. Io voglio vincere - ha spiegato il tecnico del Bologna - preparo le partite per vincere sempre e voglio sia così anche domani”.

E sull’avversario di turno ha aggiunto: “E’ un campionato strano ma è sempre la Juventus, una squadra con grandi giocatori che ha vinto nove scudetti. E’ la formazione da battere e sarebbe bello farlo. Da allenatore ci sono riuscito una sola volta col Catania mentre col Torino ci sono andato vicino quando poi Higuain fece gol all’ultimo minuto”.

Ed a proposito di passato Sinisa ha ricordato anche un momento che lo ha visto molto vicino alla panchina bianconera. “Tanti anni fa quando c’era un’altra dirigenza hanno avuto qualche impiccio anche se dirigenti come Moggi, Giraudo e Bettega ne sapevano di calcio e non avevano bisogno di farlo”.

L’allenatore del Bologna vuole la stessa squadra coraggiosa che ha battuto il Verona anche perché “dopo aver perso con la Juve sono stato esonerato due volte con Milan e Torino e domani per non rischiare spero di non perdere”.

Ma Juve Bologna sarà anche la sfida tra i migliori bomber su punizione nella storia della serie A, 28 reti a testa per Pirlo e Mihajlovic. “Le battevo meglio io - ha detto il tecnico serbo - se è onesto lo dirà anche lui. Abbiamo gli stessi gol ma Pirlo ha quasi 200 partite in A in più e una delle sue punizioni fu un autogol. Poi se mettiamo anche le mie reti su punizione in Serbia a lui servono altre 200 partite”.

A giugno Mihajlovic è stato tra i maestri di Pirlo a Coverciano. "Feci lezione e spiegai come giocava il mio Bologna. Sono uno che non tiene i segreti e domani dovrò cambiare qualcosa".

