Inzaghi in vacanza negli Usa fa visita al Lazio Club New York

Ha trovato un po’ di Lazio anche nella Grande Mela. Simone Inzaghi, volato negli Usa per le vacanze insieme alla moglie Gaia, ha fatto visita al Lazio Club New York intitolato a Giorgio Chinaglia. Oltre all’Empire State Building, Central Park e Times Square, il tecnico ha trovato il tempo per trascorrere qualche minuto con i biancocelesti d’oltre Oceano. «Grazie mister», è lo striscione dedicato all’allenatore, esposto all’esterno della sede, il ristorante “Via Della Pace” di Giovanni Bartocci a Manhattan. Particolarmente divertito, Inzaghi ha salutato i membri del club e li ha ringraziati per l’accoglienza calorosa tra cori e applausi. Il tecnico, che ha rinnovato da poco il proprio contratto con la Lazio fino al 2021, si sta godendo un po' di relax in vista della prossima stagione. La squadra si ritroverà a Formello i primi di luglio e poi partirà per il ritiro di Auronzo di Cadore in Veneto.



Ultimo aggiornamento: 22:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA