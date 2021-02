Lazio, Inzaghi: «La Champions è il nostro scudetto, affronteremo l'Inter a viso aperto»

Conte e Pirlo sono davanti. E nonsolo in classifica. Ma Inzaghi, senza sentirsi favorito, sa che la Lazio può giocarsela alla pari contro le migliori: «Conosciamo l'Inter, sappiamo che dovremo fare una grandissima partita di corsa, aggressività e determinazione. Sfida scudetto? Il nostro grande obiettivo resta quello di rimanere in Champions. Il nostro scudetto sarebbe quello». Lo dice l'allenatore della Lazio alla vigilia della trasferta di domani sera a San Siro contro l'Inter. Una vittoria farebbe rientrare in corsa per il titolo anche i biancocelesti, reduci da sei vittorie consecutive in campionato: «Quella di domani è una partita importantissima per noi - ammette Inzaghi, in conferenza stampa - veniamo da un ottimo momento. L'Inter è favorita assieme alla Juventus per vincere il titolo. Poi, c'è il Milan, che sta facendo grandissime cose e ci siamo noi con altre squadre: siamo lì. I nerazzurri sono usciti dalle semifinali di Coppa Italia, quindi saranno ancora più arrabbiati, ma noi cercheremo di farci trovare pronti e venderemo cara la pelle».

