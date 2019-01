Simone Festa raggiunge le cento presenze con il Guidonia

Continua la storia d’amore lunga ormai dieci anni tra Simone Festa e il Guidonia che nella prima del fischio d’inizio della partita di ieri ha omaggiato il suo capitano con una targa celebrativa per il raggiungimento delle 100 presenze con la maglia giallorossoblù. Festa è un terzino dal piede sinistro micidiale che ha esordito con il Guidonia nella stagione 2008-09, in Serie D. Prima gara da titolare invece il 6 Gennaio 2009 ad appena 19 anni che resta in giallorossoblù anche nell’annata successiva che il Guidonia chiude al secondo posto in D. In quella stagione Festa realizza anche uno dei gol più belli ed importanti della sua carriera, contro il Garrovano, con un missile da fuori area ancora impresso nella mente di tutti i tifosi e degli addetti ai lavori. Dopodiché, un lungo girovagare per il Lazio, che porta l'esterno classe '90 a vestire anche le maglie di Pisoniano e La Rustica. Prima del ritorno, nel 2016, a Guidonia, nella città che tra le tante gioie gli ha regalato l'amore della sua vita.

Ultimo aggiornamento: 18:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA