Allenatore di calcio ucciso da un tumore in meno di tre mesi: Simone aveva 49 anni

ALTRE NOTIZIE

Aveva combattuto in silenzio con la suaper mesi. La passione per il calcio, atavica e profonda, gli aveva dato la forza per continuare a lottare.Anatrà, 49 anni di Mestre, si è arreso a quel tumore, diagnosticato a ottobre, soltanto ieri.La sua morte ha sconvolto ildilettantistico veneziano, che per tutta la vita è stato il mondo di Simone. Prima da giocatore, come bomber di razza tra prima e seconda categoria, poi da allenatore di squadre giovanili e femminili. In Veneto lo conoscevano in moltissimi per questa sua passione calcistica e ora sono in tanti a piangerlo e a chiedersi come in così pochi mesi sia potuto andarsene.