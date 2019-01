Simeone: «Godin e l'Atletico cercano una soluzione»

«Godin e l'Atletico stanno cercando una soluzione». Il tecnico del club di Madrid Diego Simeone alla vigilia della sfida col Siviglia parla ance del caso Godin, pronto a trasferirsi a Milano, sponda Inter a fine stagione. Il centrale 33 anni che con l'Atletico ha vinto il titolo nel 2014 e le due Europa League (2012 e 2018) è dato a un passo dai nerazzurri. «Il club sa bene cosa penso, e anche Godin. Lui e la società stanno cercando le soluzioni migliori per entrambe le parti - ha ribadito Simeone -, quindi decideranno ciò che riterranno più opportuno. Se Godin dovesse restare con noi sarà per il suo bene e per quello del club».

© RIPRODUZIONE RISERVATA