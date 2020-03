Signa, mister Nuzzi: “Ci alleniamo per eventuale ripresa del campionato”

Alfio Nuzzi, mister del Signa in Seconda Categoria, ha fatto il punto della situazione: "Nel corso della stagione abbiamo alternato buone prestazioni ad altre meno, come ad esempio l'ultima con il Castel San Pietro pareggiando una gara che sinceramente meritavamo anche di perdere. Comunque, siamo una squadra mediamente molto giovane e mi aspettavo che avremmo incontrato dei periodi di difficoltà. Questo però non mi preoccupa guardando alla lunga. Il nostro obiettivo era infatti quello di porre delle basi per il prossimo anno, alcuni dei ragazzi sono alla loro prima esperienza e il gruppo è totalmente nuovo, senza dimenticare che la squadra era stata allestita per affrontare un campionato di Terza Categoria. Sono dunque fiducioso per il futuro. In quest'ultimo periodo ci sentiamo spesso con i ragazzi tramite videochiamate di gruppo su Whatsapp e questo è importante per mantenere l'affiatamento. Ci auguriamo che questo periodo passi in fretta e noi tutti dobbiamo impegnarci a rispettare le regole stabilite".

