Sibilia: “Prima la salute, poi i campionati”

Non è un momento facile in Italia. Tutti i campionati sono fermi e i vari atleti si stanno allenando a casa in attesa di novità dalle rispettive leghe d’appartenenza. In un periodo critico come questo il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia non ha mancato di mettere in evidenza lo stato delle cose al momento: “In un momento come questo la priorità va data alla situazione sanitaria, poi al sociale è solo dopo alle attività sportive. Adesso viviamo questa situazione di emergenza per cui non dobbiamo abbassare la guardia. Mi auguro che le attività riprendano, ma la sicurezza e il rispetto delle indicazioni statali hanno la priorità”.

Ultimo aggiornamento: 19:11

