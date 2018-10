Alle 16,30 di oggi sono state depositate, presso la Figc, la candidatura di Gabriele Gravina alla presidenza federale, le firme dei delegati di Lega Pro e Dilettanti anche per le altre due componenti Aia e Aiac, che ne sostengono la candidatura e il programma. «Una nuova Federazione. Il calcio italiano di nuovo in gioco», è il titolo della piattaforma programmatica, che prevede al suo interno lo sviluppo di più aree del calcio: quella sportiva con la riforma in primo piano, organizzativa, economica, etica, sociale e quella della sostenibilità. «Essere presidente per me vuol dire prima di tutto essere un uomo di calcio. Per vincere la partita del nostro calcio abbiamo bisogno di un programma che sia ragionato, sentito e soprattutto condiviso», scrive il Presidente Gravina nella prefazione del programma, incentrato particolarmente su fattori chiave per la competitività del calcio italiano e per ridefinire il ruolo centrale della Figc. Si parte dalla condivisione e dalla sostenibilità, seguendo un percorso di innovazione con una convinta azione di cambiamento.



L'ultimo ok alla candidatura di Gravina è arrivato dalla Lega Nazionale Dilettanti, riunitasi oggi a Roma. «La Figc è casa nostra, non ci sentiamo ospiti. È stato un percorso difficile, ma anche grazie a voi delegati avremo finalmente una governance nuova». Con queste parole il presidente della Lega nazionale dilettanti, Cosimo Sibilia, si è rivolto ai delegati della Lnd, che poco dopo hanno applaudito Gabriele Gravina come candidato della maggioranza alle elezioni federali del 22 ottobre. «Format della Serie B, seconde squadre e calcio femminile: la gestione commissariale è stato un vero e proprio flop», ha aggiunto Sibilia .



Lo stesso presidente, nel dopo assemblea, ha parlato dell'appoggio della serie A e dell'incontro di lunedì' con il presidente della Lega maggiore, Gaetano Miccichè. «Io ho evidenziato gli impegni di Gravina nei confronti della Lega Dilettanti. La scadenza è la fine del quadriennio. Mi interessava che la Figc uscisse dal commissariamento e andasse al voto. L'incontro con Micciché ci sarà lunedì, Gravina sa bene che il programma, che noi come componenti sosteniamo al momento, non si deroga».



Sibilia, torna poi sull'incontro già avuto. «Ho incontrato Micciché insieme ad altri qualche settimana fa - aggiunge Sibilia -, mi è parso subito un uomo disponibile e pronto a discutere. Tutti noi sappiamo che la Lega di A è rappresentata dai presidenti, altre volte non si è verificata una unanime posizione. L'auspicio è che la Lega di A possa essere insieme a noi protagonista di un nuovo futuro della Federcalcio». Una futura federcalcio che secondo Sibilia, tuttavia, anche senza l'appoggio della Lega maggiore potrà camminare sulle sue gambe: «Sono convinto che la base elettorale su cui può contar Gravina sia sufficiente per raggiungere quell'obiettivo e i risultati importanti alla Figc. Il mio passo indietro, il 29 gennaio (data delle ultime elezioni in cui alla terza votazione si era detto pronto a votare Gravina, ndr) e quello di questi giorni, è stato un atto di responsabilità nei confronti del calcio», ha concluso il numero uno dei Dilettanti.

