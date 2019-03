Bundesliga, il Borussia Dortmund ko ad Augusta: oggi il Bayern può raggiungerlo in testa alla classifica

Emozioni e brividi in Bundesliga. Il campionato tedesco si può riaprire, proponendo un coinvolgente testa a testa fino al traguardo. nelle prossime ore Il Borussia Dortmund perde 2-1 ad Augusta nell'anticipo della 24/a giornata e oggi potrebbe essere raggiunto in vetta, a quota 54 punti, dal Bayern Monaco, che gioca in casa del Borussia Moenchengladbach. Il successo dei padroni di casa, quart'ultimi in classifica, è stato determinato da una doppietta del coreano Ji Dong-Won e troppo tardi è arrivata, a una decina di minuti dalla fine, la rete di Alcacer.





