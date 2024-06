Sì alla cannabis, no alle birre: la richiesta della polizia tedesca ai tifosi dell'Inghilterra

Fumare cannabis al posto di bere alcolici. Secondo il Daily Mail è stato questo il consiglio della polizia tedesca ai tifosi inglesi che sono in Germania per l'Europeo. Da quelle parti la preoccupazione è tanta in vista della sfida tra l'Inghilterra e la Serbia, debutto per entrambe le formazioni, che di disputerà alla Veltins Arena di Gelsenkirchen. Il primo comandamento è quello di servire della birra a basso tasso alcolemico. Poi, ai tifosi, è arrivato un altro avvertimento. In questo caso il Sun ha rivelato che le forze di polizia di Gelsenkirchen preferirebbero che i tifosi dei Tre Leoni fumassero cannabis piuttosto che bere, in quanto sarebbero «più calmi e rilassati». «Se vediamo un gruppo di persone che bevono alcolici e sembrano un po' aggressivi, e un altro gruppo che fuma cannabis, ovviamente guarderemo il gruppo che beve alcolici».

Il tutto perché «fumare cannabis mettere le persone di buon umore e noi vogliamo prevenire ogni tipo di violenza e mettere le persone al sicuro».

LEGALE

Dal primo aprile la Germania si è unita alla lista dei Paesi che hanno legalizzato la cannabis per uso personale. C'è una legge che permette la coltivazione e il consumo in quantità limitata e questa decisione è stata preso per cercare di regolamentare il comportamento dei 4,5 milioni di tedeschi che, si stima, ne facciano uso. Ai tifosi, comunque, è stato anche chiesto di non fumare erba dentro ai bar o nelle piazze cittadine. Di farlo, semmai, in maniera defilata. Ma nel caso ci fossero due gruppi, uno con delle birre, e l'altro con uno spinello, allora l'attenzione si concentrerebbe sul primo.