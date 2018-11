Si avvicina il big match Fiumicino-Luiss

Manca davvero poco per il big-match dell'anno, quello che vedrà opposti Fiumicino e Luiss, gara valevole per l'undicesima giornata di Promozione, girone C. È un match di cartello perché si affrontano la prima e la seconda in classifica e il loro divario è di un solo punto. Il Fiumicino (23 punti) è reduce dalla vittoria per 2-1 in trasferta contro la compagine R. Morandi mentre la Luiss (22 punti) nell'ultimo turno ha vinto 3-2 contro l'Atletico Lariano 1963. Il bomber del Fiumicino, Mirko Forcina, non sarà della partita a causa della squalifica in Coppa che si protrarrà fino al 23 novembre mentre il goleador Andrea De Vincenzi, capocannoniere con 13 reti all'attivo, guiderà l'attacco biancoblù.

Ultimo aggiornamento: 18:00

