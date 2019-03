© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica si incontreranno per la sesta volta nel giro di tre stagioni, in serie D Monterosi e Flaminia Civita Castellana.Il bilancio è di due vittorie ciascuno e un pari. Al Martoni si gioca una gara fondamentale non solo per la corsa verso la quota salvezza per i civitonici, ma anche per il posto play off da parte del Monterosi che è stato agganciato la settimana scorsa dal Cassino. Insomma,sarà classica partita da tripla in cui è vietato perdere.Tanti anche gli ex in campo. Nelle fila della squadra di casa c'è il capitano del Monterosi Gian Matteo Gasperini è pronto a stringere i denti in vista della sfida, in programma a partire delle 15 al Marcello Martoni: « In palio ci sono tre punti importanti per i nostri obiettivi che sono quelli di arrivare a dispitare i play-off. Della Flaminia meglio non fidarsi poichè ha uomini che di spessore e non merita la posizione che occcupa. Noi però non possiamo fare sconti»Dall’altra parte Gasperimi si troverà di fronte alcuni ex compagni come, Morbidelli, Buono e Lazzarini: « Rispetto ma nessun timore - ha detto l'ex monterosino Lazzarini - puntiamo a tornare a casa con un risultato positivo per restare a debita distanza dai play-out. I presupposti per far bene ci sono tutti». La Flaminia Civita Castellana avrà la seguito almeno un centinaio di tifosi. Prezzo d'ingresso 10 Euro